Geoff Keighley beugt sich über den noch warmen Leichnam der E3, erinnert an sein eigenes Gaming-Event

Nachdem die E3 2023 abgesagt wurde, meldet sich der größte Konkurrent zu Wort. Der Spiele-Journalist Geoff Keighley schwelgt in Erinnerungen an frühere Events, erklärt, warum die E3 scheitern musste und bewirbt frech sein Summer Game Fest.

Wer ist Geoff Keighley?

Geoff Keighley ist ein kanadischer Videospiel-Journalist, der schon früh für verschiedene Firmen Shows und Inhalte produziert hat.

In den letzten Jahren tritt er häufig als Moderator auf, darunter bei den Game Awards und bei der Opening Night Live der gamescom.

Mit dem Summer Game Fest hat Keighley seine eigene Spiele-Messe ins Leben gerufen, bei der Publisher und Entwickler ihre Spiele als Alternative zur E3 vorstellen können.

Das sagt Keighley jetzt: Nach der Meldung, dass die E3 2023 abgesagt wurde, meldet sich Keighley auf Twitter. Grund der E3 war, dass nicht mehr genug Interesse da gewesen sei, damit das Event den Ansprüchen gerecht werde.

Keighley erinnert, er sei schon bei der ersten E3 vor 15 Jahren dabei gewesen, aber habe schon 2019 festgestellt, dass die E3 keine Zukunft habe: „[Die E3] entwickelte sich nicht so, wie es notwendig wäre, um in einer globalen, digitalen Welt konkurrieren zu können.“ (via Twitter)

Die E3 habe Keighley viel bedeutet, wie er beteuert, salutiert sogar in einem weiteren Tweet. Er habe deshalb das aufgebaut, was „das Nächste“ sein würde, sein Summer Game Fest. Dabei erinnert Keighley daran, dass dieses wie geplant am 8. Juni stattfinden würde.

Eine der großen Ankündigungen 2022 war ein Spiel von Ex-Blizzard-Mitarbeitern:

Das Summer Game Fest 2023 findet statt

Was ist das Summer Game Fest? Das Summer Game Fest, kurz SGF, fand erstmals 2020 als Alternative zur abgesagten E3 statt. Die E3 konnte damals wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Keighley plante sein Event direkt als digitale Messe, bei der nicht tausende Menschen sich treffen müssten und anstecken könnten. Über die Jahre wuchs das Summer Game Fest dann immer mehr zu einer echten Alternative heran.

Als die E3 2022 erneut abgesagt wurde, hat das damals schon kaum noch jemanden gekümmert. Das Summer Game Fest war dort schon ein etabliertes Event, das den Platz einnehmen könnte.

Mehr zum Thema ESA erteilt Konkurrent Keighley eine Absage, die E3 2021 zu co-streamen: „Ist nichts Persönliches“ von Schuhmann

Wann findet das Summer Game Fest statt? Am 8. Juni findet das Summer Game Fest 2023 statt, erstmals als Live-Event, wie es die E3 früher war. Es wird im YouTube Theater in Los Angeles und von dort aus ausgestrahlt.

Welche Teilnehmer genau dabei sind, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr waren aber namhafte Entwickler wie Activision, Bandai Namco, Epic Games, Xbox und EA mit dabei. Allerdings waren die vorgestellten Spiele recht eintönig:

Das Summer Game Fest 2022 war die reinste Horror-Veranstaltung