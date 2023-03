E3 2023 abgesagt: Das größte Gaming-Event des Jahres findet nicht statt

Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, die 2023 wieder in Person stattfinden sollte, wurde abgesagt. Eigentlich hätte sie vom 13.-16. Juni stattfinden sollen. Das Event ist das größte Gaming-Event der Welt, bei dem regelmäßig neue Spiele und Highlights vorgestellt werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Nach der Corona-Pandemie hätte die E3 2023 wieder als reales Event stattfinden sollen. Das Event zählt als größte Gaming-Messe der Welt, an der die größten Spiele-Studios teilnehmen.

Vom 13.-16. Juni 2023 hätten dann die Studios ihre neuen Spiele und wichtigen Updates vorgestellt.

Nun wurde die E3 2023 abgesagt. Ein Ausweich-Event ist bislang nicht bestätigt.

Warum wurde die E3 abgesagt? Wie IGN berichtet, hat die US-Seite von Quellen erfahren, dass die E3 abgesagt wurde. Grund sei, laut einer Mail, dass man “schlicht nicht das durchgehende Interesse” sammeln konnte die notwendig sei, um das Event “auf eine Weise durchzuführen, die der Größe, Stärke und dem Einfluss der Industrie” gerecht werde. In der Meldung heißt es:

Dies war eine schwierige Entscheidung durch all die Anstrengung, die wir und unsere Partner in dieses Event gesteckt haben, aber wir mussten tun, was für die Industrie und die E3 richtig ist. Wir schätzen und verstehen, dass interessierte Firmen keine spielbaren Demos bereit hätten und dass Herausforderung für das Bereitstellen von Mitteln die Teilnahme an der E3 zu einem unüberwindbaren Hindernis gemacht haben.

Das Event hätte vom 13.-16. Juni in Los Angeles stattfinden sollen und wäre das erste E3-Event mit Live-Besuchern seit 2019 gewesen. Die Corona-Pandemie hat die Conventions in den vorigen Jahren unmöglich gemacht oder auf Online-Events verschoben.

Das Summer Game Fest ist einer der größten Konkurrenten der E3. Dort wurde 2022 ein neuer Trailer zu Nightingale gezeigt, das 2023 zu einem der wichtigsten Survival-Games werden könnte:

E3 fällt wieder aus – Andere Events springen ein

Die E3 hatte es in den letzten Jahren recht schwer:

2020 ist die E3 ausgefallen wegen der Corona-Pandemie

2021 gab es ein digitales Event zur E3

2022 hätte die E3 stattfinden sollen, wurde aber ebenfalls abgesagt – zur ähnlichen Zeit wie jetzt

Als Ersatz sprangen in den Jahren andere Events wie das Summer Game Fest von Goeff Keighley ein, welches in der Zeit enorm an Beliebtheit gewonnen hat. Das SGF gilt mittlerweile als echte Alternative zur E3.

Für 2023 ist bereits ein Summer Game Fest angekündigt. Es soll am 8. Juni stattfinden, erstmals vor einem Live-Publikum. Ob es hier ebenfalls zu Problemen kommen wird wie bei der E3, wissen wir noch nicht.

Das Summer Game Fest 2022 hatte allerdings noch ein wenig Probleme, was jedoch vor allem an dem Thema lag, das sich die meisten Spiele ausgesucht haben:

