Das MMORPG zu Star Wars bekommt endlich ein Update, mit dem ihr nicht mehr auf eure Lieblinge verzichten müsst 

Star Wars: The Old Republic bekommt mit Verspätung sein großes Update, und das darf alle freuen, die einen Faible für ihre Begleiter haben.

Was ist das für ein Update? Star Wars: The Old Republic hat sein neues Update 7.9 mit dem Titel Wiedergeborenes Vermächtnis erhalten. Die Entwickler treiben damit die Geschichte des wohl besten Story-MMORPGs voran und bieten wieder einige Stunden neuer Spielzeit für die Fans.

Wie auch im letzten Update lassen die deutsche und die französische Synchronisation der Geschichte noch etwas auf sich warten. Hier greift das MMORPG erst einmal auf das englische Voice-over mit entsprechenden Untertiteln zurück, bis alles aufgezeichnet wurde.

Neben der Erweiterung der Story haben die Entwickler aber auch einige neue Features und Verbesserungen am Start, über die sich die Fans freuen können.

Hier könnt ihr sehen, wie schön Star Wars: The Old Republic inzwischen aussieht:

Video starten Star Wars: The Old Republic zeigt Grafikupdates im Trailer Autoplay

Begleiter wann immer sie wollt

Was wurde bei den Begleitern verändert? In Star Wars: The Old Republic lernt ihr über den Verlauf der Story unzählige Charaktere kennen, von denen ihr einige auch als Begleiter erhalten könnt. Manche verschwinden gemäß der Story aber auch wieder, was bei den Fans seit Jahren für Ärger sorgt – wer will schon seinen besten Freund oder die eigene Liebschaft wieder hergeben?

Aus diesem Grund haben die Entwickler von Star Wars: The Old Republic ein verbessertes Companion Locator Terminal eingebaut. Hiermit lassen sich seit dem neuen Update auch Begleiter rufen, die von der Story her eigentlich gar nicht da sein dürften.

Das bricht zwar die Immersion etwas, sorgt aber auch dafür, dass wieder alle Begleiter jederzeit zur Verfügung stehen. Die Entwickler gehen dabei so weit, dass sie euch auch Begleiter rufen lassen, die in eurer Geschichte eigentlich erledigt, verstoßen oder verschwunden sind.

Was wurde noch verändert? Die Entwickler von Star Wars: The Old Republic nutzen das Update auch, um große Verbesserungen an ihrer neuesten Errungenschaft, den dynamischen Events, einzubauen. Hier gibt es Bugfixes, Änderungen und Erleichterungen für alle Spieler.

Für Fans von Star Wars: The Mandalorian and Grogu gibt es im Shop des MMORPGs neue kosmetische Gegenstände, die euch aus dem Film bekannt vorkommen dürften.

Neu ist auch die PvP Season 10 Honor in Battle , die für 16 Wochen läuft und wieder neue Belohnungen für alle PvP-Fans bringt. Außerdem gibt es natürlich auch allgemeine Bugfixes sowie Anpassungen und Verbesserungen rund ums MMORPG.

Star Wars: The Old Republic kommt der nächsten großen Erweiterung immer näher. Ob das MMORPG nach Version 7.9 eine Version 7.10 oder doch die große Erweiterung bringt, bleibt abzuwarten. SW:TOR wäre fast einmal komplett verändert worden: Das beliebteste MMORPG auf Steam sollte Neustart erhalten, unser Experte ist sich sicher: Heute würde es dominieren