Offenbar wird die Spielemesse E3 in diesem Jahr tatsächlich abgesagt. Heute Abend (11. März) soll es laut Insidern eine offizielle Mitteilung des Veranstalters ESA geben, in dem das Aus der Messe für 2020 erklärt wird. Grund ist der Coronavirus. Was hast das für Auswirkungen für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X?

Was meinen die Insider zur E3? Schon seit Tagen spekuliert die Gaming-Branche darüber, ob nach Absagen von Events wie der GDC und der SXSW (zwei große Gaming-Veranstaltungen) die E3 überhaupt stattfindet. Immerhin wurde in Kalifornien aufgrund des Coronavirus der Ausnahmezustand ausgerufen und die E3 soll vom 9. bis 11. Juni in Los Angeles stattfinden.

Jetzt erklärte Publisher Delvolver Digital über Twitter, dass alle ihre Flüge zur E3 stornieren sollen. Auch Kotaku-Autor und Branchen-Insider Jason Schreier hat sich zur Situation geäußert.

Ich habe von zwei Personen gehört (allerdings aus zweiter Hand), dass die E3-Stornierung morgen früh bekannt gegeben wird und eine Person mit ESA-Verbindungen besteht darauf, dass dies nicht der Fall ist. Normalerweise behalte ich widersprüchliche Informationen für mich, bis ich herausgefunden habe, was wahr ist, aber da E3-Gerüchte jetzt überall auftauchen, dachte ich, ich sollte hier transparent sein. Jason Schreier, Autor von Kotaku, über Twitter

Die Website Ars Technica will von Personen erfahren haben, die mit den Mitgliedern des E3-Veranstalters ESA zu tun haben, dass eigentlich eine entsprechende Pressemeldung für den 10. März geplant war. Nun soll sie heute (11. März) erfolgen.

In dieser Mitteilung gibt die ESA angeblich das Aus der E3 für dieses Jahr bekannt.

Dieses Eingangsschild mit der Zahl 2020 sehen wir dieses Jahr vielleicht nicht.

Eine schwierige Situation für die Spiele-Branche

Wie sicher ist die Absage? Noch gibt es keine offizielle Stellungnahme des Veranstalters ESA. Damit wurde die E3 also noch nicht offiziell gecancelt. Da aber inzwischen so viele Stimmen aus der Branche laut werden und mehr und mehr Personen erklären, dass die Absage am 11. März erfolgt, scheint durchaus etwas an der Sache dran zu sein. Sicher wissen wir es erst, wenn sich die ESA hierzu äußert.

Wann soll die Absage erfolgen? Angeblich ist mit der offiziellen Bekanntgabe am 11. März um 17:30 Uhr unserer Zeit zu rechnen (via bloomberg).

Was bedeutet das Aus der E3 2020 für PS5, Xbox One und weitere Ankündigungen? Die E3 wäre wohl die Plattform geworden, auf der Microsoft mehr Informationen bezüglich der Xbox Series X verraten hätte.

Sony dagegen hatte sowieso schon bekannt gegeben, nicht auf der Messe zugegen zu sein. Allerdings hätten Publisher und Entwickler auf der E3 trotzdem neue Titel für die PS5 präsentiert – sofern Sony die Konsole demnächst mal offiziell vorstellt.

Darüber hinaus sind auf der E3 immer viele Ankündigungen neuer Spiele zu erwarten. So hofften Spieler darauf, dass Bethesda auf der E3 Neues zu Starfield und The Elder Scrolls 6 zeigt. Cyberpunk 2077 wäre wohl ebenfalls ein großes Thema gewesen.

Vor allem aber wollte Microsoft eine große Show veranstalten, was sicher mit interessanten Neuankündigungen verbunden gewesen wäre – auch für die Xbox Series X.

Bei einer potenziellen Absage der E3 stehen Publisher und Entwickler unter Kommunikationsdruck. Wie können sie den Spielern nun am besten ihre neuen Produkte präsentieren?

Keine E3 2020? Dann machen wir eben unsere eigene virtuelle Messe!

Kommt die virtuelle E3?

Sollte die E3 ausfallen, gibt es Ersatz? Gerüchten zufolge denkt die ESA derzeit über eine „Online E3“ für den Sommer nach, eine Art virtuelle Messe, die man per Livestream verfolgen kann. Wie diese aber dann aussieht und wann sie stattfindet, das ist alles unbekannt.

Ebenso wäre es möglich, dass Publisher und Entwickler nun ihre eigenen kleinen und virtuellen Ankündigungs-Events veranstalten. Dadurch müssten sie sich nicht kostbare Zeit mit der Konkurrenz teilen und es wäre auf Biegen und Brechen kein Crunch nötig, um „E3-Demos“ rechtzeitig fertigzustellen, die dann vielleicht bei einer größeren Masse an Neuankündigungen nicht die Aufmerksam bekommen, die ihnen zusteht.

Schon auf die Absage der Entwickler-Messe GDC reagierten die Publisher damit, dass sie „eigene Online-Events“ ankündigten, um dort das zu zeigen, was sie sonst auf der GDC gezeigt hätten.

Fakt ist, sollte die E3 wirklich abgesagt werden, gibts vorerst für Spieler keine Möglichkeit, kommende Titel selbst auszuprobieren. Hands-Ons fallen damit erst mal flach. Erst auf der Gamescom im Augst wäre ein Anspielen möglich – sofern dieses Event nicht ebenfalls abgesagt wird.

Wie informiert ihr euch über Neuigkeiten? Wir bei MeinMMO halten euch stets auf dem Laufenden. Wir stellen euch die neuesten Spiele vor und informieren euch zudem über die kommenden Konsolen PS5 und Xbox One X.

Das heißt, ihr bekommt selbst ohne E3 bei uns alle neuen und wichtigen Informationen. Wie klingt die Idee einer virtuellen MeinMMO-Messe für euch?