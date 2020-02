Phil Spencer, Chef der Xbox, erklärt, wie schnell die Xbox Series X bei den Grafik-Settings werden soll. Und er verspricht, dass die neue Konsole mit 12 Teraflops GPU die alte, die Xbox One, völlig in den Schatten stellen soll.

Was ist die Xbox Series X? Microsoft hatte den Nachfolger der Xbox One X offiziell bei den Game Awards 2019 vorgestellt. Damals hieß das Projekt noch „Project Scarlett.“

Woher stammen die Informationen? Die Informationen stammen aus dem offiziellen Xbox-Blog (externer Link). Hier hat Phil Spencer die Leistung der Konsole, Xbox Series X, beleuchtet und ein paar Features erläutert. Schon mit der Form der Konsole hatte Microsoft damals für Aufsehen gesorgt.

Im Blog kommt er auf die Leistung der neuen Konsole zu sprechen, die 2020 erwartet. Und eine Spezifikation hat es in sich: der Grafikprozessor, die GPU.

So ist nicht nur ein Grafikprozessor von AMD verbaut, der auf Zen 2 basiert und RDNA 2 bietet. Die Leistung würde außerdem alles bisherigen Konsolen weit übertreffen. Phil Spencer sagt im offiziellen Blog:

Die Xbox Series X ist unsere stärkste Konsole, die wir je gemacht haben (…), doppelt so stark wie die Xbox One X und mehr als achtmal so stark wie die originale Xbox One.