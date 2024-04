Was bedeutet der grüne Punkt, der bei eurem Smartphone manchmal oben rechts in der Ecke erscheint?

Da der grüne oder orange Punkt auch den Abruf von Standortdaten anzeigt, dürfte so manchem Spieler von Mobile-Games dadurch bewusst werden, wie viele Daten Spiele wie Pokémon GO oder Monster Hunter Now über euch sammeln.

Was ist das für ein Punkt? Der Punkt ist ein Signal und teilt euch mit, dass eine App beispielsweise auf die Kamera oder das Mikrofon eures Smartphones zugreift. Auch das Abrufen von Standortdaten via GPS wird über den Punkt erfasst und signalisiert. Das soll vor Spyware schützen und verhindern, dass euch eine App aufnimmt, ohne, dass ihr es wisst.

Ihr habt bestimmt schon mal einen grünen (Android) oder orangen (IOs) Punkt auf eurem Smartphone in der oberen rechten Ecke eures Bildschirms entdeckt. Doch was bedeutet er?

