Gamer kauft sich neue Grafikkarte, doch die ist viel zu groß – Fragt die Community: „Was kann ich jetzt tun?“

Was sagen andere zu seinem Fall? Viele Kommentare unter seinem Reddit-Beitrag sind voller Mitgefühl und sagen ihm, er solle sich nicht von diesem fehlgeschlagenen Upgrade entmutigen lassen. Sie raten ihm auch davon ab, weiter Zeit und Geld in den vorhandenen PC zu stecken.

Ich habe online nach Hilfe gesucht und in jedem Video wurde auch gezeigt, dass ich die Grafikkarte an das Netzteil anschließen muss. Aber es waren überhaupt keine Kabel dabei und alle Kabel, die der Computer hat, sind im Netzteil integriert.

Doch bereits die Größe des Pixelbeschleunigers bereitete ihm Probleme. Die Grafikkarte passt nicht in sein kleines PC-Gehäuse, was einen anderen Spieler aber nicht davon abhielt, eine Lösung für ein ähnliches Platzproblem zu finden.

Diesen Pixelbeschleuniger wollte der Reddit-User Clockwork_crowwww in seinen Rechner einbauen, um eine bessere Leistung in Spielen zu erreichen.

Was für ein Upgrade schlug fehl? Ein Gamer wollte seinen PC mit einer neuen Grafikkarte aufrüsten. Seine Wahl fiel auf das Modell Arc A750 Limited Edition von Intel. Diese Low-Budget-Grafikkarte kostet aktuell 260 Euro und ist für Spielen in Full-HD-Auflösung gedacht.

Es gibt aber auch Fälle, in denen der vorhandene Rechner zur Sackgasse wird, wenn man bestimmten Hardware-Komponenten tauschen oder aufrüsten will.

