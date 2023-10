Ein Upgrade für meinen Gaming-PC hat mir jede Menge Zeit und Nerven gespart – zum Prime Day 28 % günstiger

Das Netzteil RM850x Shift von Corsair ist mein absoluter Favorit. Dank eines genialen Features sind alle Anschlüsse bequem zu erreichen. Das schont eure Nerven beim Einbau und macht das Kabelmanagement wesentlich einfacher.

Wenn ihr aktuell nach einem neuen Netzteil sucht, seid ihr hier genau richtig. Mit dem Corsair RM850x Shift findet ihr beim Amazon Prime Day ein absolut empfehlenswertes Upgrade für euren Gaming-PC. Seitliche Anschlüsse und voll modulare Stromkabel sorgen für einen stressfreien Einbau und ein sauberes Kabelmanagement. Aktuell kostet das Netzteil statt 191,90 Euro nur 137,65 Euro.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Corsair RM850x Shift – Damit wird Kabelmanagement zum Kinderspiel

Welches Upgrade hat mich so begeistert? Bei der Hardware-Zusammenstellung waren mir vor allem die Qualität und ein möglichst geräuschloser Betrieb am wichtigsten. Das Netzteil RM850x Shift von Corsair für meinen neuen Gaming-PC hat mich in den Punkten komplett überzeugt.

Was macht das Corsair Netzteil so besonders? Darüber hinaus bin ich ein großer Fan von ordentlich verkabelten Systemen. Es sieht einfach sauberer aus und sorgt zudem für einen besseren Luftstrom im PC-Gehäuse. Und genau hier punktet das Corsair RM850x Shift doppelt. Durch die voll modularen Anschlüsse müssen nur die Stromkabel angeschlossen werden, die man auch wirklich im Rechner braucht. Nicht benötigte Kabel finden erst gar nicht ihren Weg in den Computer. Das spart euch Platz und Zeit bei der Verkabelung.

Wo befinden sich die Stromkabel an herkömmlichen Netzteilen? Normalerweise sind die meisten Netzteile immer identisch aufgebaut. Der Anschluss für das Stromkabel zur Steckdose wird nach hinten aus dem PC raus geführt und die Stromkabel für Mainboard, Grafikkarte und weitere Komponenten befinden sich innenliegend.

Mehr zum Thema Amazon Prime Day: Live-Ticker zu Tag 2 mit den besten Angeboten und Deals von Benedikt Schlotmann

Was für Probleme entstehen dadurch? Dies mag bei einem neuen PC noch kein allzu großes Hindernis darstellen, weil das Netzteil beim Zusammenbau noch relativ gut zugänglich ist. Bei einem Upgrade sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Beim Austausch eines bestimmten Bauteils ist es wünschenswert, so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben und andere Komponenten dafür nach Möglichkeit nicht auch ausbauen müssen. Das sorgt allerdings auch dafür, dass Anschlüsse und Kabel schwerer erreichbar sind.

Wieso ist die Position der Anschlüsse so revolutionär? Die seitlich platzierten Anschlüsse beim Netzteil von Corsair erleichtern euch das Arbeiten an dieser Stelle erheblich. Aufgrund dieser Anordnung habt ihr jederzeit freie Sicht auf die Anschlüsse und könnt die benötigten Kabel ohne Schwierigkeiten anschließen. Ich konnte damit viel Zeit beim Zusammenbau sparen und mein Kabelmanagement noch aufgeräumter gestalten.

Was sind die weiteren Features? Neben den seitlich platzierten Anschlüssen, für die Corsair ein Patent angemeldet hat, sorgen zwei weitere Punkte für eine volle Kaufempfehlung. Der Anschluss von High-End-Grafikkarten wie der Nvidia RTX 4090 ist dank des beiliegenden PCIe 5.0 12VHPWR GPU-Kabels kein Problem. Und der verbaute 140-mm-Lüfter sorgt mit seinem Zero RPM-Modus für einen nahezu geräuschlosen Betrieb, wenn das Netzteil zeitweise wenig beansprucht wird.

Mit 28 % Rabatt bekommt ihr das Corsair RM850x Shift bei Amazons Prime Day zum aktuellen Bestpreis. Gönnt euch und eurem Gaming-PC dieses großartige Produkt.

Seid ihr noch auf der Suche nach einem neuen Headset fürs Zocken oder fürs Home-Office? Das Steelseries Arctis 7 und dessen Nachfolger Arctis 7+ sowie das Nova 7 sind gute Kandidaten.