Seit 3 Jahren nutze ich mein absolutes Lieblings-Headset mit einem super Feature – zum Prime Day gibt es den Nachfolger 40% reduziert

Seid ihr noch auf der Suche nach einem neuen Headset fürs Zocken oder fürs Home Office? Das Steelseries Arctis 7 und dessen Nachfolger Arctis 7+ sowie das Nova 7 sind gute Kandidaten. Warum die Modelle für euch spannend sind, erklärt euch MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß.

Vor drei Jahren bekam ich das Steelseries Arctis 7 geschenkt. Seither ist es mein treuer Begleiter beim privaten Zocken, aber auch im Home Office. Da beide moderneren Varianten, das Arctis 7+ und das Arctis Nova 7, zum Prime Day im Angebot sind, möchte ich euch vorstellen, warum ich das Headset so liebe und auch die Nachfolger empfehlen kann.

Tragekomfort und ein besonderes Feature sind die Highlights des Arctis 7

Was mag ich am Arctis 7? Den Tragekomfort. Das Headset zwar 350 Gramm “schwer”, fühlt sich aber super leicht an und sitzt genau richtig.

Die Tragehöhe ist durch ein Gummiband anpassbar, sodass die Lautsprecher immer richtig sitzen. Das Gummiband sorgt auch dafür, dass kein unangenehmer Druck auf dem Kopf entsteht, was mir bei meinem einst heißgeliebten Razer Kraken V2 schon ab und an passiert ist. So setzt mir die Hardware keine Grenzen für lange Spielabende oder den nächsten Meeting-Marathon.

Die Kopfhörerkissen, die am Kopf anliegen, sind übrigens sehr leicht abnehm- und wieder anbringbar. Das ist für mich ein absolutes Quality-of-Life-Feature, da ich die Stoffkissen so ohne Probleme reinigen kann.

Zudem genieße ich die Freiheit, die mir Wireless bringt: Ich muss mir keine Sorgen mehr um interne Kabelbrüche machen, wenn es beim Zocken wieder einmal hoch hergeht. Zum anderen kann ich ohne Probleme in Spielpausen oder während längerer Meetings aufstehen. So bleibe ich immer am Ball und kann trotzdem den Kaffee oder Energy-Drink nachfüllen.

Der Mute-Button an der Hinterseite ist einfach genial. Er erlaubt es mir, mein Headset manuell ein- und auszuschalten. Damit entfällt das hastige Suchen nach dem Mauszeiger und Unmute-Button auf dem Bildschirm, um mich schnell für zwei Sätze im Meeting hörbar zu machen.

Mein persönliches, absolutes Highlight ist aber, dass das Arctis 7 zwei Tonkanäle anbietet: Über “Arctis 7 Chat” laufen zum Beispiel Microsoft Teams oder meine aktuelle Discord-Konversation. Der zweite Kanal “Arctis 7 Game” spielt hingegen den Ton meines aktuellen Spiels oder Browser-Tabs ab.

So kann ich entweder manuell am PC oder mit einem zusätzlichen Rädchen am Kopfhörer einstellen, wie laut meine Gesprächspartner im Vergleich zu meinem aktuell geöffneten Medium sein sollen.

Das Mikrofon ist die größte Schwäche des Gaming-Headsets

Was finde ich nicht so gut? Der Sound des Mikrofons ist leider nur in Ordnung und nicht brillant. Für die Arbeit im Home Office ist es absolut ausreichend und auch fürs private Spielen reicht es locker. Wer aber eine sehr gute Ton-Qualität benötigt – sei es für Podcast-Aufnahmen, Streaming oder Youtube-Videos – wird ein zusätzliches externes Mikrofon benötigen.

Auch ist das Mikrofon aus meiner Sicht eine Sollbruchstelle: Es ist ein und ausziehbar. Ich mache mir seit Erhalt daher Sorgen, dass ich es aus Versehen kaputt machen könnte. Bisher ist noch nichts passiert, ich bin aber auch immer sehr behutsam damit umgegangen.

Nach drei Jahren kann ich das Headset auch leider nicht mehr beim Tragen laden: Der Mini-USB-Anschluss ist leicht ausgeleiert. Das führt dazu, dass das Ladekabel bei der kleinsten Bewegung verrutscht und sich der Lade- bzw. Nicht-Lade-Status durch einen lauten Ton bemerkbar macht.

Pro 1A Tragekomfort

2 Tonkanäle mit stufenlosem Balancing

Bewegungsfreiheit durch Wireless

Stufenlose Lautstärkeanpassung

Mute-Button am Headset Contra Das Mikrofon ist nur “OK”

Hardware-Schwachstellen

Warum empfehle ich das Arctis 7+ und das Arctis Nova 7? Ich besitze noch die ursprüngliche Basis-Version des Headsets. Das Arctis 7+ und das Nova 7 basieren darauf, verbessern es aber – wie mir auch MeinMMO-Hardware-Experte Benedikt Schlotmann versicherte. Benedikt besitzt selbst die neueste Version mit dem Nova 7 und ist absolut begeistert davon.

Das Arctis 7+ ersetzt zum Beispiel den Mini-USB-Anschluss durch USB-C.

Bietet eine Akkulaufzeit von ca. 30 anstatt nur 24 Stunden.

Kann via USB-C geladen werden und besitzt eine Fast-Charge-Funktion für die besonders intensiven Tage.

Es kommt vom Aussehen her der Basis-Version am nächsten.

Das Nova 7 umfasst die gleichen Upgrades, ist aber auch per Bluetooth verbindbar und verfügt über eine Dual Wireless-Funktion. Mit letzterer könnt ihr zwei Geräte gleichzeitig abspielen lassen.

Mein Modell ist mittlerweile kaum noch erhältlich. Die beiden Nachfolgemodelle sind aber auf dem Markt. Das Arctis 7+ hat laut Steelseries eine UVP von 169€, ist im Normalpreis auf Amazon aber für 149€ erhältlich. Die Nova-Version hingegen hat eine UVP von 179€, wird aber im Normalpreis auf Amazon für 153€ vertrieben.

Zum Amazon Prime Day sind beide Modelle rabattiert erhältlich. Weitere Headset-Empfehlungen stellen wir euch hier vor:

