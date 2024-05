Nintendo bleibt sich treu und setzt auch mit der Switch 2 auf ein 40 Jahre altes Erfolgskonzept

Nintendo hat kürzlich in einem Interview einige Fragen beantwortet und verraten, wie sie ihre Spiele in Zukunft verkaufen wollen.

Während Sony und Microsoft sich immer mehr von physischen Medien verabschieden und Konsolen sogar komplett ohne Laufwerk veröffentlichen, geht Nintendo einen anderen Weg. Das japanische Unternehmen bleibt sich treu setzt weiterhin auf den Verkauf von Modulen. Man denkt gar nicht daran, das in Zukunft zu ändern.

Das geht aus einem Interview mit Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hervor.

Die PlayStation 5 zum Beispiel gibt es auch günstiger und ohne Laufwerk. Die Xbox Series S bietet gar keine Möglichkeit, physische Spiele zu nutzen. Aber Nintendo will der Modul-Tradition auch bei der Nintendo Switch 2 oder Switch Pro treu bleiben.

Nintendo verkauft zwar mehr digitale Spiele, will Strategie aber nicht ändern

Was sagt Furukawa zu physischen Verkäufen? In dem besagten Q&A wird der Nintendo Boss direkt auf digitale Spiele beim kommenden Switch-Nachfolger angesprochen.

Daraufhin erkennt der Nintendo-Präsident an, dass der Trend klar in Richtung digitaler Verkäufe geht und der digitale Vertrieb sehr wichtig für Nintendo ist. Trotzdem möchte Nintendo in Zukunft laut Furukawa die Verkaufsstrategie beibehalten und weiterhin physische Kopien anbieten.

Das Ziel sei es nicht nur den Verkauf digitaler Spieler anzukurbeln, sondern dies auch bei Modulen zu schaffen. Danach bestätigt er, dass sich diese Strategie auch in Zukunft nicht ändern wird: Nintendo wolle sich auch fortschreitend darauf konzentrieren, beide Varianten benutzerfreundlicher zu gestalten und die Erfahrungen mit digitalen sowie physischen Verkäufen stets zu verbessern.

Wer also Sorge hatte, in Zukunft keine Nintendo-Spiele mehr physisch kaufen und in seine Sammlung aufnehmen zu können, kann also beruhigt sein.

Ob Nintendo jedoch trotzdem damit liebäugelt eine zweite Variante des Switch-Nachfolgers ohne Modulschacht rauszubringen, kann man nicht ausschließen. Wann die Switch 2 rauskommen könnte, erfahrt ihr hier: Die Nintendo Switch 2 soll erst 2025 kommen, doch das könnte uns vor gierigen Scalpern schützen, die nur auf den Release warten