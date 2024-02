Die Nintendo Switch 2 soll erst 2025 kommen, doch das könnte uns vor gierigen Scalpern schützen, die nur auf den Release warten

Wie sah es in der Vergangenheit aus? In den letzten Jahren nutzten Scalper immer wieder Lieferengpässe oder Krisen, um sich an dem Verkauf von knapper Hardware zu bereichern. Mithilfe von Bots, die bereits begrenzte Bestände aufkauften, konnten Scalper den Markt kontrollieren und beim Wiederverkauf ihrer Beute exorbitante Preise verlangen.

Doch Nintendo könnte die Chance nutzen, berichtet etwa die japanische Zeitung Nikkei , seine Warenbestände an Konsolen deutlich zu steigern, sodass man die Switch 2 oder Switch Pro zum Release auch in jedem Geschäft finden könne. Scalper wären dann chancenlos und könnten nicht den gesamten Warenbestand aufkaufen.

