Scalper versuchen verzweifelt, RTX 4080 teuer zu verkaufen – Bleiben jetzt darauf sitzen, weil Händler die Grafikkarten nicht zurückwollen

Gamer kämpfen mit Scalpern um Grafikkarten. Doch haben Leute, die Grafikkarten weiterverkaufen wollen, wohl mit großen Problemen zu kämpfen. Denn die teuren Grafikkarten will einfach niemand haben.

Bereits bei der Vorstellung der RTX 4080 stand Nvidia in der Kritik, dass der Preis für die neue Grafikkarte viel zu hoch sei. Und zum Release stiegen die Preise dann noch einmal an. Aktuell zahlt ihr für eine RTX 4090 mindestens 2200 Euro (via geizhals.de).

Scalper dachten sich wohl, es sei eine tolle Idee, 2000-Euro-Grafikkarten mit einem saftigen Aufpreis weiterzuverkaufen. Teilweise lagen die Preise auf eBay für die RTX 4090 bei über 4.000 Euro

Doch jetzt bleiben die Scalper nicht nur auf ihren Grafikkarten sitzen, weil sie niemand kaufen will, sondern die Händler wollen sie auch nicht zurück.

Einige Scalper rechtfertigen ihre „Arbeit“ damit, dass sie sich mit eurem Geld ein Leben leisten können:

RTX 4080 ist zum Release teuer, Scalper verlangen in ihrer Gier noch mehr

Wie ist die aktuelle Lage? Es ist keine große Überraschung, dass sich die RTX 4080 nicht wirklich gut verkauft. Denn bei den steigenden Preisen und der hohen Inflation sind die wenigsten bereit, tausende Euro in eine Grafikkarte zu investieren.

Das Online-Magazin videocards erklärt, dass sogenannte Scalper aktuell große Probleme haben, ihre Grafikkarten zu verkaufen. Weder zu erhöhten Preisen noch zur unverbindlichen Preisempfehlung sind Spieler bereit, den Scalpern Geld für ihre GPUs zu zahlen.

Was ist jetzt das Problem? Scalper gehen jetzt dazu über, die gekauften Grafikkarten wieder an die Händler zurückzugeben. Doch das schmeckt wohl den Händlern nicht, wie videocardz berichtet. Denn einige Händler entfernen jetzt die Möglichkeit, die Grafikkarte wieder zurückzugeben.

So heißt es etwa beim Händler Newegg „Return for refund within: non-refundable“, was soviel heißt wie „es gibt kein Geld zurück.“ Und diese Linie fahren mittlerweile immer mehr Verkäufer.

Wie sieht das in Deutschland aus? In Deutschland sieht die Lage etwas anders aus, denn hier ist es rechtlich ausgeschlossen, dass Käufer ihre Waren nicht zurückgeben dürfen. Das gilt auch für Scalper, die die Ware teuer weiterverkaufen wollen und daran jetzt scheitern:

Nicht nur die hohen Preise sprechen aktuell eher gegen den Kauf einer neuen RTX 4080 oder RTX 4090. MeinMMO erklärt euch, worauf ihr stattdessen achten solltet, wenn ihr euch noch dieses Jahr eine neue Grafikkarte kaufen möchtet. Denn abseits der 4000er-Reihe gibt es noch genügend sinnvollere Optionen:

