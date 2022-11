Was sollte man beachten, wenn man eine Grafikkarte will – Jetzt kaufen oder später?

Rund um den Black Friday sind auch Grafikkarten von AMD und Nvidia im Angebot. Lohnt sich das oder sollte man lieber warten?

Wer eine Grafikkarte von AMD oder Nvidia für sein Gaming-System kaufen möchte, der hat aktuell drei Optionen zur Auswahl:

Entweder man kauft jetzt eine RTX 4080 oder 4090.

Man wartet auf Mitte Dezember, bis AMDs RX 7900 XT und XTX im Handel erhältlich sind.

Oder man wartet, bis AMD und Nvidia weitere Grafikkarten für 2023 vorstellen werden.

Doch welche Option davon ist am besten? Im Artikel erklären wir euch, was sich aktuell am ehesten für euch lohnen könnte.

Bis die nächsten, „richtigen“ Gaming-Grafikkarten erscheinen, kann es noch bis 2023 dauern

Lohnt es sich auf die nächste Generation zu warten? Die neuen Grafikkarten wie die RTX 4080 oder die RTX 4090 sind aktuell alles andere als preiswert. Wer auf Geizhals nach der RTX 4080 sucht, muss mindestens 1.500 Euro zahlen, von der RTX 4090 wollen wir gar nicht erst anfangen. Und Nvidia steht für viele Gamer zurecht für hohe Preise in der Kritik.

Die Grafikkarten von AMD, die RX 7900 XT und die RX 7900 XTX sind noch nicht erschienen, dürften in Deutschland aber auch mindestens 1.200 Euro kosten.

Für alle genannten Grafikkarten gilt jedoch: Es sind alles Spitzenmodelle, die sich an Enthusiasten richten und die in 4K oder mehr zocken wollen. Die Mehrheit der Spieler zockt jedoch immer noch in Full-HD oder in WQHD. Und für diese Nutzer lohnt sich so ein teures Modell weiterhin nicht.

Mittelklasse-Modelle, sogenannte Midrange-Karten, sind bisher noch nicht angekündigt. Das sind Grafikkarten, die sich an die große Mehrheit richten. Bis eine RTX 4060 oder eine RX 7700 XT auf dem Markt erscheint, könnte daher noch ein gutes halbes Jahr vergehen. Ob solche Karten überhaupt kommen ist ebenfalls noch nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich.

RTX 3000 und RX 7000 lohnen sich 2022 bei guten Angeboten

Was ist die Alternative? Die letzte Generation, die RTX-3000-Grafikkarten und die Modelle der RX 6000er-Reihe, sind mittlerweile gut verfügbar.

Für eine RX 6800 XT zahlt ihr aktuell rund 800 Euro, vor einem Jahr habt ihr noch 1.300 Euro gezahlt.

Für eine RTX 3080 zahlt ihr aktuell rund 850 Euro, vor einem Jahr habt ihr noch 1.500 Euro gezahlt.

Die aktuellen Grafikkartenpreise sind daher weit von den Preisen von Weihnachten 2022 entfernt und es gibt immer wieder gute Angebote, die sich lohnen können.

Bekommt ihr eine RTX 3080 oder eine RX 6800 XT nahe oder leicht über der UVP, dann macht ihr mit dem Kauf einer solchen Grafikkarte absolut nichts falsch.

Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?

Denn die GPUs der letzten Generation sind weiterhin hervorragende Modelle. Kauft ihr jetzt eine RTX 3080 oder eine RX 6800 XT, dann könnt ihr auch in mehreren Jahren noch problemlos topaktuelle Games zocken. Dafür müsst ihr euch keine RTX 4080 kaufen oder noch ein Jahr warten, bis die Midrange-Karten kommen.

Momentan lohnt sich vor allem ein Blick auf die Modelle von AMD. Warum das so ist und was ihr beim Kauf beachten müsst, erklären wir euch in folgendem Artikel:

Warum ihr aktuell lieber eine Grafikkarte von AMD anstatt von Nvidia kaufen solltet