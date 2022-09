GeForce RTX 4080 und 4090 vorgestellt – die schnellste Grafikkarte kostet fast 2000 Euro

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Was denkt ihr? Freut ihr euch über die Ankündigung oder reicht euch noch die bisherige Generation RTX 3000? Erzählt es uns in den Kommentaren, was ihr von der Vorstellung haltet.

Was genau bietet die RTX? Mit der RTX 4080 hat Nvidia eine zweite Grafikkarte vorgestellt. Je nach Spiel soll die RTX 4080 doppelt so viel Performance liefern wie die RTX 3080 Ti.

Was genau bietet die RTX? Mit der RTX 4090 hat Nvidia seine neue schnellste Grafikkarte vorgestellt. Bisher handelt es sich bei der RTX 3090 Ti um die derzeit schnellste Grafikkarte für Gamer . Doch die RTX 4090 soll je nach Spiel doppelt so viel Performance bieten wie die RTX 3090 Ti.

Nvidia hat in seinem Stream seine neue Grafikkartenserie, die RTX 4000 vorgestellt. MeinMMO erklärt euch, was ihr von den neuen Grafikkarten erwarten könnt.

Insert

You are going to send email to