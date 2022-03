Wo kann man eine RTX 3090 Ti zur UVP kaufen? Die besten Chancen auf eine Grafikkarte zur UVP habt ihr bei Notbooksbilliger.de. Denn das ist Nvidias Partner in Deutschland. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass die Grafikkarten sehr schnell weg sind, da viele interessierte User wissen, dass es dort Grafikkarten zur UVP gibt. Notbooksbilliger.de bietet die ersten Grafikkarten auch oftmals direkt um 15 Uhr an.

Wann kann man eine RTX 3090 Ti kaufen? Offiziell startet der Verkauf der RTX 3090 Ti am 29. März um 15 Uhr. Ab dieser Uhrzeit dürftet ihr bereits in den ersten Shops die Grafikkarte bekommen. Im Laufe des Nachmittags und des frühen Abends dürften jedoch weitere Anbieter Grafikkarten anbieten.

Ob sich der Preis für die RTX 3090 Ti für euch lohnt, müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Denn für eine angebliche Mehrleistung von 5 bis 10 %, im Vergleich zur RTX 3090, müsst ihr bereit sein, 500 – 600 Euro draufzuzahlen. Für die meisten Gamer war bereits die RTX 3090 keine sinnvolle Alternative im Vergleich zur RTX 3080. Wenn ihr jedoch unbedingt die schnellste Grafikkarte und kompromisslose Leistung wollt, dann führt kein Weg an der RTX 3090 Ti vorbei.

