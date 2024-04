Ein Jahr nach der großen Rückkehr cancelt Blizzard die BlizzCon 2024 – Fans ätzen: „Zu beschäftigt, Leute zu entlassen“

2023 brachte Blizzard die BlizzCon als großes Live-Event zurück. In diesem Jahr wird die Messe jedoch nicht stattfinden.

Die jährlich stattfindende BlizzCon galt einst als Gaming-Highlight, bei dem neue Titel angekündigt und Zukunftspläne für bestehende Spiele enthüllt werden. Nachdem sie während der Corona-Pandemie nur online stattgefunden hatte, gab es die Messe 2023 zum ersten Mal seit 2019 wieder als Live-Event.

Sogar Microsoft-Chef Phil Spencer persönlich gab sich die Ehre – die BlizzCon schien zurück zu sein. In diesem Jahr wird das Event jedoch nicht stattfinden, wie Blizzard am 25. April 2024 verriet.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus war bei der BlizzCon 2023 vor Ort:

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Blizzard sagt, die Entscheidung kam nicht von Microsoft

Was schreibt Blizzard? Auf X, ehemals Twitter, verkündete Blizzard, dass die BlizzCon 2024 nicht stattfinden wird. Das Event soll jedoch nicht endgültig eingestampft werden: Man freue sich darauf, es in den kommenden Jahren zurückzubringen.

In einem Post auf der Website zur BlizzCon gibt es ein paar nähere Informationen. Die Entscheidung habe man nach „langer Abwägung“ getroffen und sie sei keineswegs leicht gefallen.

In einem Statement gegenüber PC Gamer betont Blizzard, dass man die Entscheidung unabhängig von Microsoft getroffen habe – unter denen läuft ja auch alles super. „Das ist eine Blizzard-Entscheidung“, so ein Sprecher gegenüber PC Gamer, „Wir haben in der Vergangenheit schon andere Event-Formate ausprobiert und dies ist nicht das erste Mal, dass wir die BlizzCon ausfallen lassen oder etwas Neues ausprobieren.“

So hatte man etwa die BlizzCon 2022 abgesagt, inmitten von anhaltenden Skandalen und Klagen rund um Belästigung am Arbeitsplatz, Sexismus und ein toxisches Arbeitsklima bei Activision Blizzard (via GamePro).

Wie soll es weitergehen? Wie Blizzard versichert, habe man trotz allem große Neuigkeiten für 2024. Das Timing passe jedoch einfach nicht für ein einzelnes, großes Event. Stattdessen will man in den kommenden Monaten weitere Details zu den geplanten Veröffentlichungen bekannt geben, darunter:

Was sagt die Community? Auf X muss sich Blizzard einiges an Spott aus der Community anhören: Manche werten die Absage als Zeichen, dass es wohl einfach keine Inhalte gebe, die man teilen könne. Ein Nutzer schreibt auf X: „Nicht überraschend, wenn ihr zu beschäftigt damit seid, Mitarbeiter zu entlassen oder Versprechen aufzugeben, die ihr für Overwatch 2 gemacht habt.“

Andere zeigen sich traurig: Sie hatten sich auf das Event gefreut, wollten dort Freunde treffen und tolle Cosplays zeigen.

Wie seht ihr das? Hattet ihr euch auf eine BlizzCon 2024 gefreut oder habt ihr fast schon mit so etwas gerechnet? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren da.

