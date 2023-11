Diablo IV: Vessel of Hatred soll ein „Schritt nach vorne“ sein – So soll es weitergehen

Diablo IV will mit der Erweiterung Vessel of Hatred einen großen Schritt nach vorne, dabei sollen alle Spieler auf ihre Kosten kommen können. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Mit der Erweiterung Vessel of Hatred verspricht Blizzard, dass diese erste Premium-Erweiterung bereits 2024 erscheinen wird, mit einer neuen Region und einer Klasse, die es bisher noch nie bei Diablo gab.

Die Handlung soll laut dem Associate Game Director Brent Gibson (via GamesRadar) direkt an die Hauptkampagne von Diablo 4 anknüpfen. Das Zeitalter des Hasses bricht über Sanctuary und die Sterblichen müssen sich mit der Macht von Mephisto auseinandersetzen.

Was für eine Region wird kommen? Die Pforten zwischen Nahantu und Sanctuary sind schon seit Ewigkeiten verschlossen. Nahantu blieb von Lilliths Zorn während der Hauptkampagne verschont. In der Erweiterung könnt ihr Neyrelle verfolgen, die nach einem Weg sucht, den Soulstone und den darin gefangenen Prime Evil zu bezwingen.

Antworten auf die Kurast-Docks

Dazu dringt sie in das Herz des Torajan Dschungel vor. Sie wird sich auf den Weg zur Tempelstadt Travincal machen, die einst das Hauptquartier der Kirche von Zakarum in Kurast war und der Ort, an dem die Gefangennahme von Mephisto stattfand. Vessel of Hatred soll Antworten auf Fragen liefern – insbesondere darauf, wie sich die berühmten Kurast-Docks seit Diablo 2 entwickelt haben.

Die Erweiterung soll nicht nur eine fesselnde Handlung, sondern auch eine sechste Klasse bringen, dazu sagt Gibson:

Durch die Fortsetzung unserer Geschichte, die neue Region, eine neue Klasse und all diese neuen Spielmöglichkeiten, können wir wirklich etwas Großes erreichen. Wir haben eine Menge Spaß beim Experimentieren mit den Jahreszeiten und lernen viel, indem wir unseren Spielern zuhören, und wir werden in der Lage sein, all dieses Feedback zu nutzen, um einen weiteren großen Schritt nach vorne zu machen. Brent Gibson via GamesRadar

Nostalgie und neue Elemente

Trotz des nostalgischen Hintergrunds betont Gibson, dass die Erweiterung von Diablo 4 die Fortsetzung sei, auf die die Spieler gewartet haben. Er versichert, dass die Spieler definitiv das Schicksal des Steins erfahren werden. Es werde genau an dem Punkt weitergemacht, an dem man aufgehört habe, und die Geschichte, die in der Hauptkampagne erkundet wurde, werde fortgesetzt.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Integration von Vessel of Hatred . Die Erweiterung soll nahtlos integriert werden, wodurch alle Spieler, unabhängig von ihrem Spielstil, auf ihre Kosten kommen sollen. Rückkehrer können sofort in die neue Handlung eintauchen, während Neueinsteiger die Möglichkeit haben, die ursprüngliche Kampagne zu überspringen.

Hier könnt ihr den Teaser Trailer von der kommenden Erweiterung Vessel of Hatred sehen:

Welche Klasse erwartet uns? Lieblingsklassen wie der Paladin oder Hexendoktor werden mit dem neuen Addon nicht zurückkehren, wie Brent Gibson erklärt:

Ehrlich gesagt, standen wir an einem Scheideweg. Als wir an den Punkt kamen, an dem wir über die Erweiterung sprachen, mussten wir uns entscheiden, ob wir einen weiteren Klassiker oder etwas Neues machen wollten. Wir hatten das Gefühl, dass wir die Verantwortung haben, Sanctuary neue Spielmöglichkeiten zu geben. Brent Gibson via GamesRadar

Brent Gibson betont, er brenne darauf, mehr über die neue Klasse zu verraten, aber Blizzard möchte einige Überraschungen für 2024 aufsparen. Die neue Klasse soll wohl der Spiritborn sein, wie es Leaker herausgefunden haben. Der Spiritborn soll naturverbunden sein, was zu dem kommenden Dschungel-Setting passen würde und er soll eine Glefe führen. Diese Infos wurden aber bisher noch nicht bestätigt.

Beim Start verspricht Brent Gibsion, dass die Erweiterung Inhalte für Seasonal-Spieler haben wird und grundsätzlich für jeden Spielertyp etwas dabei sein soll. Das sei ihnen wirklich wichtig. Es gibt im Moment so viele Spielstile da draußen, und wir wollen keine der Gruppen auf dem Weg ausschließen.

Viele Details werden noch von Blizzard unter Verschluss gehalten, doch insgesamt scheint Vessel of Hatred zu versprechen, das Dunkle in Sanctuary weiter zu erforschen und gleichzeitig frischen Wind nach Diablo zu bringen. Die Erweiterung soll Ende 2024 erscheinen.

Freut ihr euch schon auf die Erweiterung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

