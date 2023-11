Diablo 4: Blizzard will das Spiel mit neuen Erweiterungen zu einer richtigen Open World machen

Noch mehr Open World für Diablo 4? Die Entwickler finden, dass das Spiel sehr gute Voraussetzungen dafür habe und man in den Erweiterungen große Schritte gehen kann.

Die Identität von Diablo 4 könnte in Zukunft verändert werden. In einem Interview sprechen die Entwickler über die Zukunft des Titels und bemerken, dass man aktuell gute Voraussetzungen habe, das Spiel weiter in eine offene Welt zu entwickeln.

Gerade dreht sich noch alles um Dungeons, wenn man zum Beispiel das beste Gear für seinen Build farmen will. In Zukunft will man aber mehr Inhalte außerhalb dieser Instanzen bieten.

Wie sieht der Plan der offenen Welt von Diablo 4 aus?

Das sagen die Entwickler: Während eines Roundtables zur BlizzCon 2023 sprach das Team von Diablo 4 über Zukunftspläne und den aktuellen Stand des Spiels (via wccftech.com).

Der erste Schritt war der Start des Grundspiels. Diablo ist als großer Dungeon Crawler bekannt und wir haben diese riesige offene Welt hinzugefügt. Das ist eine ziemlich große Entwicklung für das gesamte Franchise und eine wunderbare Plattform für uns, um mit vielen weiteren Dingen zu experimentieren. Ihr werdet einige dieser Dinge in den Seasons sehen. Die Hoffnung ist, dass wir auch in den Erweiterungen größere Schritte machen, es geht also wirklich darum, eine Plattform zu schaffen, um mehr zu tun. Ich denke, dass Diablo als Franchise im Allgemeinen sehr gut dafür geeignet ist.

Der Vorteil ist, dass Blizzard bereits die Basis für eine offene Welt geschaffen hat und jetzt experimentieren kann.

Eine offizielle Ankündigung für Änderungen in dieser Größenordnung gibt es bisher nicht. Es könnte noch viele Jahre entfernt sein, eine funktionierende offene Welt in Diablo 4 zu erleben. In ersten Schritten läuft das im Spiel ja schon durch Events wie Weltbosse.

Die Entwickler fügen hinzu: „Es ist jetzt vier Jahre her, dass wir Diablo IV auf der BlizzCon angekündigt haben. Damals gab es eine Art Spiel, das die meisten Leute mit Diablo 3 spielten. Heute gibt es vier Diablo-Spiele, die die Leute spielen können: D2R, Immortal und D3 (die neueste Season ist wirklich cool) und D4. Es war wirklich toll, die Unterstützung unseres Teams, von Blizzard und jetzt auch von Microsoft zu haben, um den Fans immer mehr Diablo zu bieten, denn es gibt noch so viel mehr, was wir machen wollen.“

Wie gefallen euch die Pläne für die Open World? Ist das etwas, das Diablo 4 fehlt oder seid ihr mit der Dungeon-Crawler-Erfahrung bereits zufrieden? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.