Blizzard hatte zu Release von Diablo 4 Streit mit der coolsten Nonne überhaupt, schenkt ihr jetzt den „Schlüssel zur Hölle“

Zum Start von Diablo 4 war die Schauspielerin und Komödiantin Whoopi Goldberg wütend auf Blizzard. Jetzt kam es bei einer Cannabis-Veranstaltung zum gechillten Friedensgipfel zwischen Goldberg, einigen dämonischen Wesen der Höllenwelt und dem Chef der Diablo-Franchise.

Warum war Whoopi Goldberg wütend auf Blizzard? Als Diablo 4 den Release für PC und Konsolen feierte, gingen alle Mac-Nutzer leer aus. Das kam überraschend. Schließlich konnte man Diablo, Diablo 2 und Diablo 3 noch auf dem Mac spielen. Schauspielerin Whoopi Goldberg (Sister Act, Ghost – Nachricht von Sam) ärgerte sich darüber in einer Nachricht, die viral ging.

Seinerzeit forderte sie die Rückerstattung für den Kauf des Spiels, die sie einige Tage später erhielt. Bis heute gibt es keine offizielle Unterstützung für den Mac. Wer Diablo 4 auf der Apple-Plattform spielen will, ist auf Drittanbieter-Tools wie CrossOver angewiesen.

Was ist jetzt passiert? Am Wochenende fand die „A Night with Whoopi“-Veranstaltung zur Feier der Cannabis-Marke Emma & Clyde statt, und zwar in Venice Beach, Kalifornien. Dort schauten neben Gras-Connaisseuren auch der Chef der Diablo-Franchise, Rod Fergusson, sowie einige dämonische Höllenwesen vorbei.

Die überreichten der beliebten Komödiantin beim Friedensgipfel den „Schlüssel zur Hölle“ und ließen sie in Diablo 4 eine Runde looten und leveln (zumindest ist das auf einem Bild aus dem Bericht von Entertainment Weekly zu sehen). Das hebt die Stimmung wahrscheinlich vergleichbar, wie das auf dem Event beworbene Cannabis – ob es auch hierfür Ausprobierstationen gab, ist jedoch unklar.

Auch ohne Mac-Support erfolgreich

Falls ihr euch fragt, wie erfolgreich Diablo 4 ohne offizielle Mac-Unterstützung überhaupt sein kann: Bereits im August 2023 kam der vierte Hauptteil der diabolischen Franchise auf zwölf Millionen Spielende – zu dem Zeitpunkt war das Spiel noch nicht im Xbox Game Pass. Insgesamt sollen alle Teile bisher von mehr als 100 Millionen unterschiedlichen Monsterjägern gespielt worden sein.

Der nächste Höhepunkt steht am 8. Oktober 2024 auf dem Programm. Dann erscheint mit Vessel of Hatred die erste Erweiterung für Diablo 4. Mit dabei: eine Fortsetzung der Geschichte, die neue Klasse Spiritborn, das Gebiet Torajan und mehr.

Freut ihr euch auf die Erweiterung? Verratet es uns in den Kommentaren!