Ein einziges Item in Diablo 4 zeigt, wie viel besser die neuen Söldner in Vessel of Hatred sein werden

Diablo 4 bekommt mit Vessel of Hatred ein neues Feature, das ihr vermutlich schon aus Diablo 3 und Diablo 2 kennt: Begleiter, oder Companions. In der Erweiterung heißen diese NPCs dann Söldner und werden offenbar deutlich umfangreicher als früher.

Was sind das für Companions?

Blizzard hat schon vor Release von Diablo 4 NPCs vorgestellt, die euch nur zeitweise begleiten.

Mit Vessel of Hatred gibt es nun aber Söldner, die euch als dauerhafte Begleiter dienen sollen. 4 verschiedene Companions mit eigenen Fähigkeiten und Vorteilen sind schon bekannt, insgesamt 6 soll es geben.

Bereits in der Vorschau klangen die Companions ähnlich wie die Söldner aus Diablo 2. Jetzt kennen wir dank Gameplay zum Spiritborn ein paar weitere Infos.

Das ist das neue Detail: Die Experten von wowhead haben aus einem einzigen Item ein paar Funktionen der Söldner ableiten können. Das Item ist sogar nur eine neue Ressource, die mit Vessel of Hatred kommen wird: „Pale Marks“, zu Deutsch etwa: Fahle Abzeichen.

Diese Abzeichen bringen direkt Hinweise auf mehrere Features mit sich:

Die Ressource selbst dient dazu, Handelsvereinbarungen („Trade Agreements“) und Items durch Tauschhandel („Barter“) zu kaufen.

Diese Verträge gibt es dann im „Mercenary Den“, also dem Unterschlupf der Söldner. Auch das ist neue Info.

Die Abzeichen erhaltet ihr, indem ihr die Beziehung („Rapport“) mit den Söldnern erhöht. Das funktioniert durch „verschiedene Aktivitäten.“

Ab Rang 5 bei einem der Söldner könnt ihr Tauschhandel mit ihnen eingehen.

Das ganze Söldner-Feature ist also offenbar an ein Ruf-System geknüpft. Den Screenshot haben die Experten aus dem Gameplay der Barbaren-Ikone Rob, der, wie er sagt, das Detail in seinen eigenen Aufnahmen völlig übersehen hat (via YouTube).

In unserer Zusammenfassung findet ihr alle Infos zu Vessel of Hatred. Gameplay und Infos zum Spiritborn haben wir hier für euch:

Söldner in Vessel of Hatred – Mehr als die Begleiter in Diablo 3

Im Vergleich zu den NPCs aus früheren Teilen steckt hinter dem Feature damit deutlich mehr. In Diablo 2 und Diablo 3 konnten euch Söldner zwar begleiten, ihr habt sie aber nur bis zu einem gewissen Grad skillen und ausrüsten können.

So konntet ihr Begleiter mitnehmen, die euch entweder unterstützt haben, für euch tanken konnten oder sogar teilweise so stark wurden, dass sie als fast vollwertiger Charakter an eurer Seite Schaden gemacht haben.

Jetzt in Diablo 4 sind die Söldner nach aktuellen Informationen mehr eine eigene Fraktion, bei der ihr Ruf sammelt. Inwiefern ihr die NPCs selbst dann ausrüsten und leveln könnt, wissen wir allerdings noch nicht.

Im Moment gibt es recht viele Vermutungen rund um Vessel of Hatred und viele Fans stürzen sich auf jedes Detail, das sie irgendwie finden können. In einer offiziellen Vorstellung von Blizzard haben sie sogar neue Infos zum Endgame gefunden: Neues Video zu Diablo 4 zeigt versehentlich geheime Details zu Vessel of Hatred – Aber freut euch nicht zu früh