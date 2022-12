Entwickler geben erste Infos zu NPC-Begleitern in Diablo 4 – Orientiert sich wohl an Diablo 2

Diablo 4 bietet wieder NPC-Begleiter, allerdings sind noch lange nicht alle Details zu diesem System im neuen Action-RPG geklärt. Die Entwickler haben nun einen kleinen Einblick gegeben, in welche Richtung es gehen könnte.

Das neue Diablo 4 plant seinen Release für den 06. Juni 2022 – es dauert also noch gut 6 Monaten, bis wir die verdammten Dämonen in ihre blutigen Schranken weisen dürfen.

Da der Release noch eine Weile auf sich warten lässt, sind auch noch nicht alle Details zum Titel geklärt. Besonders beim Endgame sind noch viele Fragen offen. Dazu gehört auch das Begleiter- oder Söldner-System.

In Diablo 2 & 3 konntet ihr euch NPC-Helfer organisieren, aufbauen und ausrüsten. Ein beliebtes System für Solo-Spieler, die dann nicht ganz allein durch die düstere Welt reisen mussten.

Wie das Begleiter-System in Diablo 4 aussieht, dazu schweigen die Entwickler bisher zum großen Teil. Doch bei einem Anspielevent konnten die Kollegen der US-Seite „PCGamesN“ ein paar Infos dazu aus den Entwicklern rausquetschen.

Mehr zum Spiel findet ihr in unserem großen Info-Special zu Diablo 4. Ein Blick in unseren Trailer kann sich ebenfalls lohnen:

Was haben die Entwickler dazu gesagt? Man möchte im Moment noch nicht zu viel verraten oder versprechen. Bei den ersten Anspielevents von Diablo 4 wurde klar, dass während der Kampagne immer mal wieder NPCs auf eurer Seite kämpfen. Die bleiben dann für ein, zwei Dungeons oder Missionen.

Das war bereits in Diablo 3 ganz ähnlich. Hier traf man die Begleiter ebenfalls im Laufe der Kampagne und löste mit ihnen ein paar Missionen.

Mehr als diese „Kampagnen-NPCs“ möchte man aktuell nicht versprechen. Doch PCGamesN hat ein paar weitere Zitate der Entwickler von einem Anspielevent veröffentlicht (via pcgamesn.com):

For the launch version of the game we do have some places in the story in particular where you will have certain named NPCs following you and helping you out as you figure out what Lilith is doing in the world. […] We don’t have anything to announce about the Diablo 2-type follower that you hire – we’re sticking it to the campaign for now. […] stay tuned, we may have something in the future to announce but no promises.

Für die Release-Version haben wir einige Stellen in der Geschichte, an denen dir bestimmte NPCs folgen und dir helfen werden, herauszufinden, was Lilith in der Welt tut. […] Wir haben noch nichts über den Diablo-2-ähnlichen Anhänger, den ihr anheuert, zu verkünden – wir halten uns vorerst an die Kampagne. […] Bleibt dran, vielleicht haben wir in Zukunft etwas zu verkünden, aber wir versprechen nichts.

Lead Class Designer Adam Z. Jackson gegenüber PCGamesN