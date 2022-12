Epic Games verschenkt Sonder-Edition, crasht Server, zieht Geschenk nach einer Stunde zurück – Jetzt erklären sie das Chaos

Der Epic Game Store ist das Hass-Objekt für jeden Steam-Liebhaber, die Heimat von Fortnite-Fans und eine „Da zieh’ ich kostenlose Spiele“-Plattform für so ziemlich alle anderen. Am 25. Dezember gab es das kostenlose Spiel „Death Stranding: Director’s Cut“ als Geschenk, aber das war dann doch zu beliebt. Das Geschenk sorgte für Server-Crashes und wurde nach etwa einer Stunde zurückgezogen: Danach gab es nur noch die Standard-Version. Epic Games erklärt, was da genau passiert ist.

Das war der Plan: Epic Game Store verschenkt normalerweise wöchentlich Spiele, vom 24. November bis zum 1. Dezember gab es etwa „Star Wars Squadrons.“

Vor Weihnachten wollte man aber aufdrehen und wechselte auf: „Jeden Tag ein neues kostenloses Spiel“. Schon seit dem 15. Dezember können sich Spieler jeden Tag ein kostenloses PC-Spiel ziehen, etwa Wolfenstein: The New Order (20. Dezember) oder 3 Spiele der Fallout-Reihe (22. Dezember).

Vom 25. auf den 26. Dezember sollte es ein besonderes Schmankerl geben, den „Director’s Cut“ von Death Stranding, einem Spiel aus 2019 von dem kultisch verehrten Spiele-Designer Hideo Kojima (25). Der japanische Spieleentwickler hat sich mit der Serie “Metal Gear Solid” und vielen genialen Ideen über 35 Jahre hinweg seinen heute legendären Ruf aufgebaut.

Dass es wirklich der „Director’s Cut“ sein sollte und nicht nur die Standard-Version, bestätigten Mitarbeiter des Customer-Supports neugierigen Fragern noch extra: Das kann man auf reddit nachlesen.

Ansturm auf Director’s Cut ließ die Server crashen

Was passierte dann? Death Stranding ist kein gewöhnliches Spiel, sondern ist ein Game, das zum Release einen großen Hype ausgelöst hat. Immerhin gilt Hideo Kojima für viele als sowas wie „der Meister der Spiele-Entwicklung.“ Das ist also ein Spiel, das man sich auch mal gratis mitnimmt, wenn man mit dem Genre an sich nichts anfangen kann.

Durch den Director’s Cut war der Download auf Epic Games Store sogar für die Leute interessant, die das Grundspiel vor 3 Jahren zum Release schon mal durchgespielt hatten und sich jetzt kostenlosen Nachschub erhofften.

Als dann der Director’s Cut kostenlos zu haben war, rannten die Leute offenbar Epic Games dermaßen die Bude ein, dass die Server crashten. Am 1. Weihnachtsfeiertag hat man ja Zeit für sowas.

Wie reagierte Epic Games? Epic Games ersetzte nach etwa einer Stunde die Version „Death Stranding: Director’s Cut“ durch „Death Stranding: Standard Edition“:

Wer den Director’s Cut vorher gezogen hatte, konnte den behalten – und sogar die Standard-Edition dazu herunterladen

Wer den Director’s Cut aber nicht sofort heruntergeladen hatte, der konnte nur noch die Standard-Edition herunterladen, ging sonst leer aus

„Director’s Cut“ war angeblich ein Versehen, hätte nie herausgegeben werden sollen

Was ist da passiert? Wie Epic Games in China über die Plattform Weibo mitgeteilt hat, hat ein Epic-Mitarbeiter den Fehler begangen, die „Director’s Cut“-Edition herauszugeben, indem er die Standard-Version durch den Director’s Cut ersetzte.

Dafür gab es aber keine Absprache mit dem Publisher, Epic durfte nur die Standard-Version herausbringen.

Aktuell diskutiere man mit dem Publisher die weitere Vorgehensweise (via reddit).

Was ist der Unterschied zwischen beiden Versionen? Die Version „Director’s Cut“ hat Items, Fähigkeiten, Features, Missionen und Mods, die in der Standard-Version nicht vorhanden sind: So gibt es etwa eine Schießanlage für Spieler, um ihre Fähigkeiten zu testen, oder eine Rennstrecke.

