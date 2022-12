In der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2022 liefen die Game Awards. Die Gewinner des Events wurden verkündet und zahlreiche neue Spiele wurden vorgestellt. Darunter befand sich auch ein Trailer, der MeinMMO-Redakteurin Marie Friske ganz besonders freut: Death Stranding 2.

Als ich mich heute durch die Game-Awards-Trailer durchklickte, um einen Überblick über die Neuerscheinungen zu bekommen, wurde ich stutzig. Als Riesen-Fan von Kojimas Spielen, bescherte mir der gestrige Abend ein absolutes Highlight.

Seitdem ich Death Stranding durchgespielt hatte, hoffte ich sehnsüchtig auf einen Nachfolger. Dabei machte ich mir jedoch nicht allzu große Hoffnungen, da der erste Teil von der Geschichte her bereits recht abgeschlossen wirkte.

Jedoch kommt nun mit Death Stranding 2 eine Fortsetzung und ich fühle mich, als wäre dieses Jahr Weihnachten schon etwas eher gekommen. Als ich mir den Trailer ansehe, bin ich einfach nur begeistert und sitze staunend davor.

Der Trailer zu Death Stranding 2 hat alles, was ich mir von Kojima wünsche

Im typischen Kojima-Stil kann ich dem Trailer bereits einige Infos entnehmen, gleichzeitig habe ich keine Ahnung, was hier eigentlich passiert. Ähnlich wie Death Stranding herrscht eine düstere, zu Apokalypse passende Stimmung und filmisch ist der Trailer einfach nur großartig anzusehen.

Es gibt übernatürliche Elemente, die abstrakt und gruselig wirken, wie Bauten in der Wüste, die der Schwerkraft trotzen oder ein geisterhaftes BB, das in einem Pod erscheint. Genau das, was ich von Kojima gewohnt bin.

Zurück zu den Wurzeln

Schon in den kleinsten Details erkennt man, dass es sich hierbei um einen Death Stranding-Trailer handelt. Zu Beginn hört man Geplätscher, einige Spielzeuge sind in Form von Meerestieren gestaltet und das Innere des Bunkers scheint vertraut. Auch eine Baby-in-Kehle-Szene, wie man sie aus Death Stranding nur allzu gut kennt, darf natürlich nicht fehlen.

Mehrere Figuren aus dem ersten Teil sind wieder dabei. Fragile ist sehr präsent im Trailer mit einem Kleinkind, das höchstwahrscheinlich Lou ist. In Sekunde 0:32 sieht man an ihrem Lätzchen den Namen eingestickt. Auch die stark gealterte Hauptperson aus dem ersten Teil, Sam Porter Bridges, ist dabei.

Beim Anschauen fallen mir prompt einige Parallelen zum ersten Trailer auf: Fragile, die mit Lou vor Verfolgern flüchtet, ähnelt Cliff und dem BB aus dem ersten Trailer. Auch das Lied im Hintergrund ist dasselbe, nur dieses Mal von einer anderen Person gesungen, deren Stimme mir nur allzu bekannt vorkommt…

Jedoch gibt es auch genug neue spannende Elemente, die mich neugierig machen: Wie zu Beginn des Trailers die rot gekleideten Personen oder die Szene, in der Fragile angegriffen wird und daraufhin eine schwarze Teerumrandung an den Augen, wie Cliff, zu haben scheint. Cliff, ein Antagonist aus dem ersten Teil, war ein bereits verstorbener Soldat, der auf der Suche nach seinem BB rastlos an seinem Strand verweilte.

Zum Vergleich könnt ihr euch hier den Launch-Trailer des ersten Teils nochmal ansehen:

Ist Higgs zurück?

Alles deutet darauf hin, dass Higgs im zweiten Teil von Death Stranding erneut eine große Rolle spielt. Der Mann mit der goldenen Totenkopfmaske war im ersten Spiel immer wieder als Gegenspieler von Sam aufgetaucht. Jedoch wurde er besiegt und ins Exil geschickt – jetzt scheint er zurück zu sein.

Denn der Sänger des Hintergrundliedes könnte Troy Baker zu sein, der Synchronsprecher und Schauspieler der Figur Higgs. Außerdem wird sein Name am Ende eingeblendet. Da für mich der Charakter Higgs einer der interessantesten im ersten Spiel war, freue ich mich darauf, ihm im neuen Spiel vielleicht wiederzubegegnen.

Zudem besitzt die Frau am Ende des Trailers mit der roten Maske eine große Ähnlichkeit zur „Extinction-Entity“ Amelie. Auch trägt sie ein Quipu um den Hals. Ich könnte mir vorstellen, dass Higgs nicht der einzige Antagonist sein könnte, der aus dem ersten Teil seine Rückkehr feiert.

Der Trailer endet mit der ominösen Frage: „Should we have connected?“ Auf Deutsch: „Sollten wir uns verbunden haben?“

Was wissen wir über das Release Date und Plattformen? Death Strading 2 ist für Playstation 5 angekündigt. Ein genaues Release-Datum wurde dagegen noch nicht bekannt gegeben.

Ich freue mich auf jeden Fall schon gewaltig und kann es kaum erwarten Kojimas neuen Death Stranding-Teil zu spielen!

Bis Death Stranding 2 herauskommt, bietet es sich an, nochmal den ersten Teil durchzuspielen. Hier könnt ihr nachlesen, warum ich Death Stranding auch 3 Jahre nach seinem Release immer noch feiere.