Amazon bringt 2023 ein neues MMORPG auf Steam, Xbox und PS5 – Mit PvE, Story-Fokus und ganz anders als New World

Bei den Game Awards kündigte Amazon an, das Publishing von Blue Protocol im Westen zu übernehmen. Das neue MMORPG kommt aus Japan und fokussiert sich stark auf PvE- und Story-Inhalte. Wir von MeinMMO haben ein Interview mit Mike Zadorojny, dem Franchise-Lead bei Amazon, geführt.

Was sind die neuen Infos? Blue Protocol erscheint 2023 nicht nur in Japan, sondern auch bei uns im Westen. Amazon wird es in der zweiten Jahreshälfte für den PC auf Steam und zudem auf PS5 und Xbox Series X/S veröffentlichen. Es wird Free2Play.

Das Anime-MMORPG bietet eine tiefgehende und aufregende Story, Dungeons, Raids und verzichtet komplett auf PvP. Die genauen Details zu Blue Protocol könnt ihr euch hier durchlesen.

Im Folgenden findet ihr das Interview, dass wir mit Mike Zadorojny über die generelle Ausrichtung des Spiels, die Story und den Shop gesprochen haben. Der soll sich im Westen von dem in Japan unterscheiden.

Eine lineare, aber mitreißende Story um Zeitreisen

MeinMMO: Magst du uns Blue Protocol einmal genauer vorstellen?

Mike: Blue Protocol ist ein Massively Multiplayer Online Action Role-Playing Game mit wunderschöner Cel-Shading-Grafik. Es ist im Wesentlichen ein zum Leben erweckter Anime. Es wird gemeinsam von Bandai Namco Online und Bandai Namco Studios entwickelt und von Amazon Games für PC, Xbox Serie X/S und PS5 in Nordamerika, Südamerika, Westeuropa, Australien und Neuseeland in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht.

Als Spieler ist man die titelgebende Figur, die aufwacht und nicht weiß, wer oder wo sie ist, und man begibt sich auf diese Reise, um andere Charaktere zu treffen, die einen bei dem Abenteuer durch Raum und Zeit begleiten, während man seine Erinnerungen zurückgewinnt.

Das Spiel verfügt über einen sehr intuitiven Action-Kampf. Es ist sehr, sehr einfach zu erlernen und zu spielen. Es ist im Grunde für einen Controller mit einfachen Eingaben konzipiert, aber es bietet auch tiefgreifende Anpassungsoptionen.

Hier findet ihr den Trailer von den Game Awards:

Blue Protocol ist so konzipiert, dass man es im Koop spielen kann, aber auch alleine. Die Charakteranpassung gibt euch die Möglichkeit, euren eigenen Anime-Avatar zu erschaffen und sozusagen der Held deines eigenen Anime-Abenteuers zu werden.

Man kann das Spiel von Anfang bis Ende durchspielen, aber es ist auch als MMO konzipiert, sodass man mit bis zu sechs Spielern auf offenen Feldern und in Dungeons spielen kann, oder sich mit großen Gruppen zusammenschließt, um Schlachtzüge mit seltenen Belohnungen zu meistern.

MeinMMO: Der Fokus von Blue Protocol liegt, wie du bereits erwähnt hast, auf der mitreißenden Story. Kannst du uns Details zum Umfang der Geschichte verraten? Und läuft sie eher linear ab oder können wir Entscheidungen treffen?

Mike: Die Story wird zum Start eine gewisse Zahl von Kapiteln haben und im Anschluss ständig mit Live-Updates erweitert werden. Was die Länge anbelangt, so wird das natürlich vom Spieler und seinem Spielstil abhängen. Aber wie ich schon sagte, sie ist so konzipiert, dass sie auch allein abgeschlossen werden kann.

Wenn die Spieler wollen, können sie sich die Zeit nehmen, denn dann erleben sie diese komplizierte Storyline, die sie durch Zeit und Raum führen wird.

Zumindest in den ersten Teilen ist die Story ziemlich linear, es gibt also nicht allzu viele Verzweigungen. Aber es gibt Elemente, bei denen der Spieler wählt, was er spielt und welche Verbündeten er dafür wählt. Aber für den Anfang geht es wirklich darum, die Spieler auf diese erstaunliche Reise mitzunehmen, die sich wirklich darauf konzentriert, in die traditionellen Anime-Story-Elemente einzutauchen.

MeinMMO: Wie sieht es denn damit aus, neue Klassen hochzuleveln? Für viele Spieler ist das ein wichtiges Element.

Mike: Da ist es eigentlich ganz einfach, weil man die Klassen der Charaktere jederzeit wechseln kann. Wenn ihr also nur einen Charakter spielen wollt, könnt ihr das durchaus. Jede Klasse hat dann jedoch ein anderes Level.

Wenn man möchte, kann man aber auch Alts spielen, etwa wenn man eine andere Persönlichkeit oder ein anderes Aussehen haben möchte.

Kleine Gebiete, Dungeons und Raids, aber kein bisschen PvP

MeinMMO: Blue Protocol hat keine klassische offene Welt, sondern setzt auf instanzierte Gebiete mit einer maximalen Spielerzahl. Welche Vor- und Nachteile hat das aus deiner Sicht?

Mike: Ich denke, es ist ein Vorteil, weil es den Zonen erlaubt, nahtlos zu skalieren. Man kommt also nie an einen überfüllten Ort, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Spielern dort gibt.

Aber wenn man zu einer Hochzeit reinkommt, ist es sehr einfach, die gleiche Erfahrung zu machen, die man machen würde, wenn nicht so viele Spieler online wären.

MeinMMO: Dungeons und Raids sollen in Blue Protocol eine wichtige Rolle spielen. Wird es dafür ein Matchmaking geben oder muss man die Gruppe vorab zusammenstellen?

Mike: Für Dungeons und Raids könnt ihr Gruppen auf beiden Wegen erstellen. Ihr könnt wahlweise eine Gruppe zusammenstellen oder sich im Matchmaking direkt hinzufügen lassen.

MeinMMO: Es hieß anfangs, dass es in Blue Protocol kein PvP geben wird. Ist das noch immer der aktuelle Stand?

Mike: Für die Version zum Start gilt das noch immer. Derzeit gibt es keine PvP-Inhalte. Es gibt aber einige wettbewerbsorientierte Dungeons für Spieler, aber es gibt kein aktives Kämpfen gegen andere Spieler.

MeinMMO: In der Pressemitteilung ist die Rede von Echos, die die Spieler begleiten. Was genau können wir uns darunter vorstellen?

Mike: Echos sind im Wesentlichen eine Fertigkeit beim Crafting, mit der die Spieler einige der Monster oder Charaktere, gegen die sie kämpfen, beschwören können. Oder sie können Verbündete herbeirufen, die für eine kurze Beschwörungsfertigkeit hereinkommen und dann wieder verschwinden.

Es ist im Grunde eine weitere Möglichkeit, die es den Spielern erlaubt, ihre Fähigkeiten anzupassen.

Crossplay, Lokalisierung und Infos zum Echtgeld-Shop

MeinMMO: Blue Protocol soll ja für PC und Konsolen erscheinen. Wie sieht es mit Crossplay oder Crossave zwischen den Plattformen aus?

Mike: Dazu werden wir erst nächstes Jahr mehr Informationen dazu haben.

MeinMMO: Erscheint das Spiel, wie Lost Ark und New World, auf Steam?

Mike: Ja, für den PC wird es auf Steam erscheinen.

MeinMMO: Wird es für das Spiel eine deutsche Lokalisierung und Vertonung geben?

Mike: Wir setzen uns dafür ein, dass die Texte alle auf Deutsch angeboten werden. Und im Moment haben wir die englische und japanische Vertonung und wir drängen auf zusätzliche Sprachunterstützung. Wir werden nächstes Jahr mehr darüber sagen können.

MeinMMO: Das MMORPG wird ja Free2Play. Kannst du uns schon Details rund um den Shop nennen?

Mike: Blue Protocol ist ein komplett kostenloses Spiel mit optionalen In-Game-Käufen. Wir werden Founders Packs haben, mit denen ihr Zugang zu unseren Beta-Events im nächsten Jahr bekommt. Zusätzlich wird es Bundles geben, die zusammen mit neuen Inhalten veröffentlicht werden. Es wird einen In-Game-Store geben, in dem die Spieler Gegenstände auf verschiedene Weise erwerben können. Es gibt das, was wir die Kapsel-Beta nennen, das sind zufällige kosmetische Gegenstände für Kostüme, Reittiere und Waffen-Skins.

Aber die Kernwerte von Amazon sind, dass wir sicherstellen, dass es ein unterhaltsames und faires Erlebnis ist, sodass man diese Dinge nicht kaufen muss, um das Spiel wirklich zu erleben oder zu nutzen.

MeinMMO: Also wird sich der Shop zwischen der Version in Japan und unserer unterscheiden?

Mike: Es wird nicht ganz dasselbe sein, denn wir nehmen speziell für den westlichen Markt Änderungen vor. Wir wollen ein Design, das zu westlichen Spielern passt, und finden eigene Wege, um die Spieler zufriedenzustellen.

5 neue MMORPGs, die 2023 definitiv erscheinen sollen

Blue Protocol richtet sich mehr an den Mainstream als New World und Lost Ark

MeinMMO: Was macht das MMORPG so interessant und glaub ihr, es kann mit den Erfolgen von New World und Lost Ark mithalten?

Mike: Ich denke, dass Blue Protocol etwas schafft, was die anderen Amazon Games-Titel nicht hinbekommen, nämlich den besonderen Art-Style und die Zugänglichkeit. Es ist auch eher ein Mainstream- oder Casual-Spiel, da es sehr zugänglich gestaltet ist.

Wir streben eine Altersfreigabe von T für Teenager an, also versuchen wir wirklich sicherzustellen, dass jeder das Spiel mit seinen Freunden und seiner Familie erleben kann. Und dann natürlich die lächerlich komplizierte und tiefgründige Story, weil es ein Anime ist, der seine Ecken und Kanten haben wird, die Wendungen, wer dein Freund ist und wer dich betrügt, und so weiter.

MeinMMO: Danke Mike, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.

