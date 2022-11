Neues MMORPG Blue Protocol verrät viele neue Details – Alles zu Release, Klassen und Gameplay

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Was sagt ihr zum MMORPG Blue Protocol? Spricht euch das Spiel an? Welche Inhalte und Ideen gefallen euch gut und was vermisst ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Als DD muss man jedoch gezielt auf Schwachstellen beim Gegner schießen, was in der Regel der Kopf ist.

Allerdings hatte das Kampfsystem in der Beta einige Probleme. Darum haben die Entwickler es in den letzten Monaten nochmal deutlich überarbeitet :

Was gibt es dann zu tun? Im Endgame könnt ihr euch vor allem Dungeons und Raids widmen. Die Dungeons skalieren mit der Anzahl der Spieler. Sie sollen sowohl alleine als auch in einer Gruppe mit bis zu 6 Spielern erlebbar sein.

Blue Protocol soll weltweit erscheinen und hat für das Publishing in Korea sogar schon einen Partner: Smilegate, den Entwickler von Lost Ark. Ein westlicher Partner steht derzeit noch aus. Einen Release-Zeitraum außerhalb von Japan gibt es aber noch nicht. Allerdings haben die Entwickler angekündigt, dieses Jahr bei den Game Awards am 8. Dezember dabei zu sein . Gut möglich, dass wir dort Informationen zum Release im Westen bekommen.

Blue Protocol soll im Frühjahr 2023 in Japan veröffentlicht werden. Das Release-Datum ist schon recht zeitnah, vor allem wenn man bedenkt, dass es zwischen der Beta im Dezember 2020 und den neuen Infos im November 2022 nahezu keine Kommunikation und keinen einzigen Test gab. Allerdings sollen vom 14. bis zum 16. Januar erste Netzwerktests mit 50.000 Spielern in Japan stattfinden.

Was ist Blue Protocol genau? Blue Protocol wird von Bandai Namco entwickelt und verspricht eine packende und voll vertonte Story. Darin reist ihr etwa 1.000 Jahre in die Vergangenheit, um eine große Katastrophe zu verhindern und die Welt zu retten.

