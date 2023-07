Blue Protocol gilt als große MMORPG-Hoffnung, nun durfte ich endlich die westliche Version spielen

Blue Protocol erschien am 14. Juni in Japan und MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch war mit einem VPN direkt live dabei. Kurze Zeit später durfte er bei einem Event im München zum ersten Mal die westliche Version ausprobieren. Zudem konnte er mit dem Franchise-Lead Mike Zadorojny einige offene Fragen klären.

Blue Protocol hatte mich über einige Wochen fest in seinem Bann – bis mein Account in Japan gesperrt wurde. Bereits nach 12 Stunden war ich mir sicher: Es wird das beste MMORPG der letzten 9 Jahre. Und daran halte ich weiter fest.

Umso fröhlicher war ich darüber, dass Amazon mich zu einem Event eingeladen hat, um zum ersten Mal die westliche Version zu spielen.

Bei diesem Event durfte ich zuerst rund 15 Minuten in der Anfangszone und dem Charakter-Editor verbringen, ehe wir einen High-Level-Charakter bekamen und später sogar zu sechst ein Dungeon angehen durften. Das richtet sich zwar an Spieler der Stufe 12, wurde jedoch in der Skalierung leicht angepasst, um es uns etwas schwerer zu machen.

Schon nach wenigen Sekunden hatte ich wieder richtig Spaß am Kampfsystem, das zwar nur wenige Fähigkeiten, aber dennoch viel Tiefe bietet. So kann ich etwa einem Feind auf den Kopf springen, um sie aus der Luft zu holen, bekomme für perfekte Dodges einen Buff oder kann Angriffe aus der Luft heraus ausführen.

Wie genial das Kampfsystem sein kann, könnt ihr euch in diesem Video anschauen. Dort spiele ich zusammen mit anderen Journalisten den angesprochenen Dungeon:

Der Client, den wir für das Event bekommen haben, hing der japanischen Version in einigen Dingen hinterher. Dazu zählte etwa die Balance. So gab es zum Japan-Release unter anderem eine große Anpassung am Fluxweber, der dadurch ein viel besseres Mana-Management hat.

Aber zumindest die englische Lokalisierung war vollständig und machte einen ausgezeichneten Eindruck. Endlich weiß ich, worum es in den ersten Story-Sequenzen genau geht:

Spoiler zur Story:

In der Intro-Sequenz erwache an einem mir unbekannten Ort. In der Höhle werde ich erst von einem weiblichen Charakter gerettet, der mir bei der Flucht vor einem großen Monster helfen will. Sie hält mich für total hilflos. Doch dann stehe ich auf und verdresche das Monster.

Sie ist beeindruckt von meinem Können und kehrt mit mir in die Stadt zurück. Dort tauschen wir uns aus und stellen fest, dass ich alles über meine Vergangenheit und sogar meinen Namen vergessen habe. Alles, was ich weiß, ist: Ich muss die Welt retten.

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen (ich solle in ihr Gästebuch schreiben), unterschreibe ich dann einen Knebelvertrag, der mich zu ihrem Lakaien macht. Feste, so heißt sie, möchte nun, dass wir erstmal all ihre Schulden abarbeiten. Damit beginnen die ersten Quests.

Doch abseits einiger Balance-Anpassungen und den Texten gibt es erstmal keinen Unterschied zwischen der japanischen und der westlichen Version, der mir aufgefallen ist. Allerdings gibt es einige Kleinigkeiten, wie mir später auch Mike Zadorojny verriet.

Hier verlinke ich euch noch mal meinen Anspielbericht der japanischen Version:

Verzögerung vom Release, die neue Klasse und die Beta

Zuerst wollte ich von Mike wissen, wieso es überhaupt zu einer Verzögerung beim Release kommt. Dieser war eigentlich für die zweite Hälfte von 2023 geplant, wurde nun aber auf 2024 verschoben. Genauere Details oder ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Mike erklärt, dass dies an verschiedenen Gründen liege:

Es gab in Japan einige Anpassungen zwischen dem Netzwerk-Test im März und dem Release im Juni, die erstmal in die westliche Version einfließen mussten.

Die Lokalisierung nimmt einen großen Teil der Zeit ein.

Es gibt auch juristische Dinge, die abgeklärt werden müssen, damit das Spiel in allen Regionen mit einem T-Rating (also für Teens ab 13 Jahren) versehen werden kann. Hier gab es bereits den Vorwurf der Zensur, weil ein Mädchen im Westen Hosen statt eines kurzen Rockes trägt.

Unklar ist außerdem, welche Version des Spiels wir zu Release bekommen. Daran arbeite man derzeit im Hintergrund. Das Ziel sei es, den Spielern möglichst viel vom aktuellen Content zu bieten. Ob aber schon die Inhalte der ersten Patches – etwa die neue Klasse Blitz Lancer, die in Japan im August erscheint – mit dabei sein werden, wird erst später bekannt gegeben.

Fest steht aber, dass wir zum Release nur englische und japanische Voice-Over haben werden. Die Texte sollen zwar auch auf Deutsch übersetzt werden, aber an einer Audio-Version wird derzeit nicht gearbeitet. Es ist aber theoretisch möglich, dass eine solche Version nach dem Release nachgereicht wird, meinte Mike.

Die wichtigste Frage nach dem Beta-Test konnte Mike jedoch nicht konkret beantworten:

Aktuell arbeiten wir an einer internen Version, die auch für die Presse freigegeben wird. Danach gehen wir dann geradewegs in Richtung Closed Beta. Dann verraten wir auch weitere Details rund um die Serverstruktur.

Ebenfalls keine Antwort gab es auf die Frage, ob die Konsolen- und die PC-Version gleichzeitig oder versetzt erscheinen.

Was kommt fürs Endgame?

In Japan haben einige Spieler schon recht schnell das Endgame von Blue Protocol erreicht. Ein Reddit-Nutzer erklärte etwa, warum das Spiel nach weniger als 3 Wochen schon langweilig sei.

Hierauf antwortete Mike, dass bereits an neuen Endgame-Inhalten gearbeitet wird. Bandai Namco plane den Release von monatlichen Updates sowie einem großen Patch pro Quartal. Damit sollen neue Dungeons, Gebiete oder eben neue Klassen ins Spiel kommen.

Blue Protocol sei außerdem ein Free2Play-Spiel. Man könne jederzeit gehen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, wenn wieder ein neues Update veröffentlicht wurde.

Änderungen am Shop für die westliche Version

Der Shop in Japan bekommt von einigen Spielern Kritik. Schon im Dezember 2022, bei der Ankündigung des Spiels, hatte uns Mike verraten, dass es Anpassungen für den Shop im Westen geben wird. Nun wurde er etwas konkreter:

Die Philosophie von Amazon ist “Fun und Fair” – Spieler sollen nie das Gefühl haben, etwas kaufen zu müssen, um das Spiel genießen zu können. Alles soll rein optional sein.

Die grundlegende Shop-Struktur wird beibehalten, darunter Skins, die nur über Gacha-Mechaniken erhältlich sind. Allerdings gibt es hier eine Anpassung: Wer nach X Versuchen nicht das besondere Item bekommen hat, bekommt es beim Nächsten garantiert.

Inhalte wie der Season-Pass und der Shop mit den Blue Protocol Points bleiben ebenfalls erhalten.

Die ganz konkreten Inhalte wollen die Entwickler nochmal gezielt in der Zukunft vorstellen.

Fazit: Spannendes Spiel, aber langsamer Fortschritt und keine deutsche Lokalisierung