Ich habe Blue Protocol gespielt und sage: Das wird das beste MMORPG der letzten 9 Jahre

Das neue MMORPG Blue Protocol ist am 14. Juni in Japan gestartet. Zu uns kommt es erst 2024 und soll dann für Steam, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch konnte jedoch nicht so lange warten und hat deshalb schon reingespielt.

Seit 2019 verfolge ich Blue Protocol sehr intensiv und sauge alles auf, was ich finden kann. Schon bei den letzten Tests habe ich stundenlang Livestreams verfolgt, um mir ein Bild von dem MMORPG zu machen. Mit dem Release in Japan witterte ich meine Chance. Schließlich kann man – theoretisch sogar ohne VPN – von Deutschland aus reinspielen.

Während es die ersten zwei Tage ordentlich Login-Probleme gab, habe ich das Wochenende gut genutzt, um mit die wichtigsten Inhalte von Blue Protocol anzuschauen. Und ich bin schwer begeistert.

Egal, ob Kampfsystem, Movement, Bosskämpfe oder Grafik – jeder dieser Aspekte überzeugt mich. Nur beim Grind habe ich ein wenig Kritik und zur Story kann ich nichts sagen, weil ich leider kein einziges Wort Japanisch spreche.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und spielt jeden neuen Titel an. In die japanische Version von Blue Protocol hat er rund 12 Spielstunden gesteckt.

Spaß von der ersten Sekunde, auch wenn ich nicht jede Klasse empfehlen kann

Noch vor der eigentlichen Charaktererstellung werde ich in eine Art Intro-Sequenz geworfen. Dort schnetzle ich als geisterähnliche Kreatur ein paar Feinde weg und mache mich mit der generellen Steuerung vertraut. Gespielt wird klassisch in Third-Person und mit WASD.

Danach geht es dann in die Charaktererstellung, in der ich verschiedene Optionen habe, um mein Aussehen zu individualisieren. Mit 14 unterschiedlichen Frisuren und 15 verschiedenen Haarfarben sind die Optionen zwar in Ordnung, aber könnten auch detaillierter sein. Gerade wenn ich den Editor mit Black Desert vergleiche, fehlen mir viele Regler und Einstellungsoptionen. Schade.

Danach wähle ich aus fünf verschiedenen Klassen meinen Favoriten. Meine ersten Schritte habe ich mit dem Zwillingsschläger gemacht, der zwei Äxte schwingt und sich sehr dynamisch spielt. Er – und der Pfeilpirscher im Fernkampf – sind auch meine absoluten Empfehlungen für Einsteiger.

Meine Klassenwahl ist jedoch nicht final, denn ähnlich wie in Final Fantasy XIV kann ich die Klasse meines Charakters wechseln, wenn ich möchte. Allerdings level ich jede eigenständig und kann nur in Städten zwischen ihnen switchen. Sowohl in Japan als auch bei uns gibt es jedoch mehrere Charakter-Slots, sodass ihr auch für jede Klasse einen eigenen Charakter erstellen könnt.

In der Spielwelt selbst habe ich mit meinem Charakter jede einzelne Sekunde genossen. Schon direkt zu Beginn darf ich meine Kampfkünste gegen einen Werwolf-Boss mit riesiger Keule unter Beweis stellen. Die Angriffe des Feindes sind dabei so klar erkennbar, dass ich mit einer eleganten Ausweichrolle (standardmäßig die Taste STRG) problemlos sämtlichen Schaden vermeiden kann.

Ich hingegen kontere mit zwei Angriffen auf den Maustasten und einem schnellen Axthieb auf der Taste “Q”. Das Schöne am Kampfsystem ist, dass ich auch springen und einige Angriffe aus der Luft heraus ausführen kann.

Ich hüpfe, rolle und hacke mich durch die ersten Gegnergruppen und hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Kampfsystem. Insgesamt ist die Zahl der Fähigkeiten zwar nicht so groß – 4 Waffenfähigkeiten, 2 Pet-Fähigkeiten, die 2 Maustasten und eine Ultimate – doch weitere Fähigkeiten habe ich irgendwie nie vermisst. Das mag auch daran liegen, dass die Cooldowns recht gering sind.

Einige Spieler berichten davon, dass das Kampfsystem im Verlauf des Spiels etwas repetitiv wird und man den Spaß verliert. Doch das kann ich zumindest nach 12 Spielstunden und etwa 40 Stunden geschauter Livestreams und Videos nicht unterschreiben – im Gegenteil.

Hier könnt euch Gameplay zu meiner Klasse Zwillingsschlächter anschauen:

Gerade durch die klaren Animationen der Gegner hatte ich immer das Gefühl, dass das Kampfsystem den eigenen Skill sehr belohnt, was mich angespornt hat, die Feinde noch besser zu lesen.

Einzig beim Feindbrecher – einer Klasse mit einem großen, klobigen Hammer – kann ich die Kritik verstehen. Hier sind die Animationen recht langsam und schon nach wenigen Minuten wollte ich dringend zurück auf meinen Zwillingsschläger.

Welt-Events, die ein richtiges MMORPG-Feeling verursachen

Ein Highlight des Spiels sind die kleinen Welt-Events, die ich schon in Guild Wars 2 sehr gemocht habe. Direkt im Startgebiet können Bosse auftauchen, die richtig viele Lebenspunkte haben. Innerhalb weniger Minuten versammelten sich rund 15 Spieler bei diesem Boss und prügelten auf ihn ein – und das mit Level 2 bis 4.

Zwar waren die Bosse im Low-Level-Bereich keine große Herausforderung, aber es kam direkt eine Multiplayer-Stimmung auf, die in modernen MMORPGs ja gerne mal verloren geht. Und obwohl Blue Protocol stark instanziiert ist, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, allein zu sein.

Vor allem die erste Stadt, zu der ich für die ersten Quests immer wieder zurücklaufen muss, war stets bevölkert. Dort finden immerhin bis zu 200 Spieler ihren Platz. In den Gebieten sind dann nur 30 Spieler gleichzeitig unterwegs, wobei diese auch nicht sonderlich groß sind. Tatsächlich genügt die Zahl vollkommen, andernfalls hätten wir uns ständig Quest-Mobs weggeschnappt.

Wer in den Gebieten als Gruppe unterwegs sein möchte, hat ebenfalls keine Probleme. Ihr könnt im Gruppeninterface einen Knopf drücken und werdet dann alle zusammen in einer Version des Gebiets geportet, ähnlich wie es auch in Lost Ark mit den Überläufen funktioniert.

Dungeons machen Spaß, werden aber schnell knackig

Mit Level 3 führt die Hauptquest direkt ins erste Dungeon, das man allein abschließen soll. Das ist nicht wirklich schwer, gibt aber direkt einen guten Eindruck, worauf ich mich im Endgame freuen kann. Denn der Endboss hat bereits einige Fähigkeiten, mit denen er mich anstürmen oder zu Boden werfen kann.

Schon auf Level 9 schaffte es dann das erste Dungeon mich tatsächlich zu töten. In dem Endboss-Kampf kamen etliche kleine Adds dazu und zudem regnete es Steine von der Decke. Einmal haben mich diese Steine erwischt und gestunnt. In der Folge wurde ich von den Adds und dem Boss gehauen und lag schnell im Dreck.

In Versuch 2 lief dann alles glatt.

Doch diese Dungeons waren nur ein Vorgeschmack darauf, was noch kommt. Ich habe einige Videos zu späteren Instanzen gesehen, darunter auch Raids für 20 oder 30 Spieler. Die Kämpfe dort sehen richtig spaßig aus. Hier könnt ihr euch einen solchen Raid anschauen:

Grind, Adventure Ranks und die Kritik am Shop

Viel weiter als Level 11 beim Zwillingsschläger und Level 5 bei den meisten anderen Klassen bin ich bisher leider nicht gekommen. Das liegt auch daran, dass man zwischendurch einen gewissen Gearscore für die nächsten Inhalte benötigt. Vor allem auf Level 11 erreicht man eine Hürde, die es erstmal zu überwinden gilt.

Dazu muss ich einen Dungeon mehrfach grinden, um so Materialien für die Aufwertung der Waffe zu verdienen, und meine Imajinns leveln. Dafür gibt es spezielle Quests oder aber man tötet immer wieder die gleichen Elite-Monster. Da man keine bessere Ausrüstung, sondern nur Mats von den Mobs gedroppt bekommt, wirkt das Aufwerten manchmal etwas eintönig.

Zudem kann man überhaupt nicht mit anderen Spielern handeln. Wenn ihr also Mats braucht, müsst ihr sie euch selbst besorgen.

Die Entwickler haben im Vergleich zur Beta ordentlich an den Drop-Raten geschraubt, sodass der Grind nicht mehr so endlos ist wie vorher. Doch trotzdem kommt es immer wieder vor, dass man Monster dutzende Male besiegen muss, auch für die ein oder andere normale Quest.

Das erste Reittier im Spiel ist dieser schöne Fuchs.

Ein paar Dinge hätte ich auch gerne früher gewusst, um mir etwas Frust zu ersparen. Dazu zählt, dass ich schon früh alle Materialien aufsammeln sollte, die mir in der offenen Welt so begegnen. Zudem sind die Adventure-Boards mit optionalen Quests wichtig, um das eigene Level schnell voranzubringen.

Auch das Leveln des Adventure Ranks, das es neben dem eigentlichen Klassenlevel noch gibt, ist essenziell. Hier schalte ich allgemeine Dinge wie Reittiere frei, was die Fortbewegung in der Spielwelt extrem erleichtert.

Der Shop ist grenzwertig, könnte bei uns aber ganz anders werden

Ein Kritikpunkt an der japanischen Version ist definitiv der Shop. So könnt ihr euch für Echtgeld Items kaufen, die die Chance auf mehr Gem-Slots beim Craften von Waffen erhöhen. Waffen haben zufällig zwischen 2 und 4 Slots.

Außerdem gibt es ein Item für echtes Geld, mit dem man eingesetzte Gems aus Waffen herausholen kann, um sie in neue einzusetzen. Eine kostenlose Version davon gibt es nicht.

Zu guter Letzt werden die Gacha-Elemente kritisiert. Diese sind zwar rein kosmetisch – etwa Outfits – doch die Chancen sollen teilweise so gering sein, dass man für seinen favorisierten Skin gerne mal 500 Euro oder mehr ausgibt.

Amazon selbst hat jedoch schon im Dezember 2022 bestätigt, dass sie für unsere Version unter anderem am Shop Anpassungen vornehmen werden.

Blue Protocol bringt frischen Wind in die MMORPG-Dürre

Seit knapp rund 9 Jahren erleben wir eine Phase, die viele als “MMORPG-Dürre” bezeichnen. 2010 wirkte vieles noch so, als dürften wir regelmäßig mit neuen Releases rechnen:

2011 erschien SWTOR

2012 folgte Guild Wars 2

2014 erschienen ESO, WildStar und Blade & Soul

Doch seit 2014 sieht es eher mau aus. Die großen Highlights waren Black Desert, New World und Lost Ark. Und Blue Protocol kann sie alle übertrumpfen.

Gerade beim Kampfsystem pickt es sich das Beste aus allen Titeln. Es setzt auf Action, allerdings verzichtet es auf die Vielzahl von Fähigkeiten und Combos aus BDO. Gleichzeitig sind die Ausweichrolle und die Taktik enorm wichtig, wie in New World. Bei den Instanzen und Bossen schaut es sich ein wenig von Lost Ark ab. Große Raids mit 30 Spielern sind zudem nochmal ein eigenes Highlight.

Von allen vier genannten Titeln macht Blue Protocol durch den seichten Einstieg, die Third-Person-Perspektive und den Verzicht auf PvP den besten Eindruck, wenn es um “Massentauglichkeit” geht. Auch Spieler aus anderen Titeln wie Genshin Impact können sich hier ohne Probleme zurechtfinden.

Seit ESO und Guild Wars 2 hatte ich nicht mehr so viel Spaß