Das neue MMORPG Blue Protocol zeigt seine bunte Anime-Welt – Spielt 2.000 Jahre in der Zukunft

Blue Protocol soll Anfang 2023 in Japan an den Start gehen, einen Release-Termin für den Westen gibt es noch nicht.

Blue Protocol ist ein neues Themenpark-MMORPG im Anime-Stil und erinnert an Genshin Impact oder Tower of Fantasy. Im neusten Trailer zeigt das Spiel mehr von seiner Anime-Welt und der Geschichte, die ihr im Spiel erlebt.

Insert

You are going to send email to