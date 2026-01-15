Anime-MMORPG auf Steam verlor fast alle Spieler, heute startet die neue Season und die bringt genau den nötigen Richtungswechsel

Heute startet die neue Season von Blue Protocol: Star Resonance und die bringt neben neuen Inhalten auch ein System, das dem MMORPG bislang immer fehlte. MeinMMO-Autor Cedric Holmeier hat die neue Season schon ausprobiert und verrät, wie sie das Spiel verändern wird.

Was bringt die neue Season? Mit der zweiten Season von Blue Protocol: Star Resonance erhält das MMORPG sein erstes großes Update nach dem Release. Mit dabei sind 6 neue Dungeons, 3 neue Raids sowie eine massive Erweiterung der Spielwelt und eine neue Season-Mechanik.

Aus dem Spiel verschwinden hingegen die bisherigen 6 Dungeons und 3 Raids. Sie werden mit dem Release nicht mehr spielbar sein. Anfänger dürfen sich hingegen über großzügige Boosts und Items freuen, die sie direkt an die Veteranen anschließen lassen.

Statt neuer Level darf man in Season 2 sein Dreambloom leveln. Dieser Kristall gewährt zusätzliche Stats und verstärkt die Fähigkeiten individuell, je nachdem, wie man den dafür eingeführten Skill-Tree im Spiel selbst gestaltet. Doch die größte Änderung fliegt vollkommen unter dem Radar.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autor Cedric Holmeier ist Asia-MMO-Experte bei MeinMMO und hat in Spielen wie Throne and Liberty, Where Winds Meet und Tarisland tausende Stunden verbracht. Er hat die zweite Season von Blue Protocol: Star Resonance auf dem Testserver ausprobiert und weiß schon jetzt, wie sich die Änderungen aufs Gameplay auswirken.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zur neuen Season von Blue Protocol: Star Resonance sehen:

4 Skills, die Blue Protocol zum echten MMORPG machen

Was sind das für Skills? Wer in Blue Protocol: Star Resonance bislang gespielt und vor allem geraidet hat, weiß, dass dem MMORPG im Vergleich zu den Genre-Größen bislang immer Tiefgang bei den Bosskämpfen gefehlt hat.

Deshalb haben die Entwickler nun vier neue Fähigkeiten für jede Rolle eingeführt, die man in Season 2 bei den Bosskämpfen gebrauchen kann. Zu den vier neuen Skills gehören ein Unterbrechungs-Skill, ein DEF-CD, ein Cleanse sowie Aggro-Auf- und ‑Abbau-Skills für die verschiedenen Rollen.

Die neuen Skills müssen fortan in den Bosskämpfen genutzt werden und bringen eine neue taktische Tiefe mit sich, die das MMORPG noch viel interessanter für Raider macht. Damit steuert Blue Protocol: Star Resonance auch etwas weg von dem stetig bemängelten Mobile-Gameplay, das dank Autokampf bislang phasenweise nur aus Laufen bestand.

Wie schwierig sind die Dungeons? Die neuen Dungeons im Spiel haben höhere Anforderungen als zuvor. Sowohl mechanisch als auch vom Balancing her haben die Entwickler einige Anpassungen gebracht, die die Erfahrung etwas härter gestalten sollen, ohne das Spiel dabei Casual-unfreundlich zu machen.

Dabei fühlt es sich so an, als sei die erste Season des MMORPGs nur das Tutorial gewesen, während es jetzt in Teil 2 richtig losgeht. Ob das Balancing später jedoch wieder einfacher wird, lässt sich nicht sagen.

Die neuen Bosse haben es in sich.

Neue Season, neues Glück

Lohnt sich der Wiedereinstieg? Mit der neuen Season erhalten alle Spieler die Möglichkeit, über ein neues Menü ihren Einstieg ganz komfortabel zu gestalten. So gibt es per Knopfdruck kostenlos das Max-Level, eine Start-Ausrüstung sowie einige Mounts.

Passend gibt es Quests, die das Spiel etwas erklären und neue Spieler in das Geschehen einführen. Veteranen haben hierbei jedoch das Nachsehen: Wer bis dato stets an seiner Ausrüstung geschraubt hat, kann die direkt wegwerfen. Die neuen Sets im Spiel sind schon auf der niedrigsten Stufe so stark, dass das alte Gear wie Spielzeug wirkt.

Blue Protocol: Star Resonance war in Season 1 ein gutes Casual-MMORPG mit einigen Schwächen, mit Season 2 kommt taktische Tiefe hinzu. Dadurch könnte es ein gutes Spiel für Raid-Logger werden, die auf kurzweiliges Gameplay abfahren. Trotzdem ist das MMORPG keine vollwertige Sandbox wie World of Warcraft, versucht dies aber auch nicht zu sein.

Mit der zweiten Season von Blue Protocol: Star Resonance schlagen die Entwickler einen neuen Weg ein. Sie trauen sich weniger, auf die Mobile-Gamer und dafür mehr Raider zu setzen. Gleich vier neue Fähigkeiten pro Charakter zu liefern, die man auch noch richtig timen muss, fühlt sich dabei ungewohnt gut an, vor allem, weil das Gameplay zuvor mehr passiv als aktiv war. Warum die neue Season alles entscheidet, erfahrt ihr hier: Anime-MMORPG auf Steam verlor 97 % der Spieler in nur 3 Monaten, will jetzt mit neuer Season wieder glänzen