Die 10 schlechtesten MMORPGs aller Zeiten laut Metacritic

Schlechte MMORPGs gibt es viele, die meisten werden jedoch gar nicht erst getestet. Doch welche Spiele sorgten für Aufmerksamkeit und enttäuschten dann trotzdem? Wir von MeinMMO möchten diese Frage beantworten und schauen deshalb auf die durchschnittlichen Bewertungen bei Metacritic.

Was ist das für eine Liste? Diese Liste fokussiert sich ausschließlich auf die Bewertungen der Tester bei Metacritic. Wir vergleichen das Ergebnis für das Grundspiel zu Release. Wichtig dabei ist, dass ein MMORPG mindestens 5 Tests vorweisen muss, um in diese Liste aufgenommen zu werden.

Einige Titel sind deshalb gar nicht vertreten:

Das schlechteste MMORPG auf Steam, das wir extra für euch ausprobiert haben, hat gar keine Review bekommen.

Das von vielen gehasste Bless Online weist nur einen einzigen Test auf: eine 55 von MMORPG.com.

Auch Shroud of the Avatar bekam nur eine durchschnittliche Bewertung von 58 und ist mit 4 Tests nur knapp an der Liste vorbeigerutscht.

Wer sich zudem für die besten MMORPGs interessiert, kann hier nachlesen: Die 11 besten MMORPGs aller Zeiten laut Metacritic.

Die Plätze 10 bis 6

Vanguard: Saga of Heroes – 32 Tests und eine durchschnittliche Bewertung von 68

Blade & Soul – 26 Tests und eine durchschnittliche Bewertung von 68

Star Trek Online – 34 Tests und eine durchschnittliche Bewertung von 66

Tower of Fantasy – 13 Tests und eine durchschnittliche Bewertung von 65

Trove – 5 Tests und eine durchschnittliche Bewertung von 65

Platz 5 – Kingdom Under Fire 2

Setting: Mittelalter-Fantasy | Entwickler: Blueside | Plattform: PC | Release-Datum: 14. November 2019 | Wertung auf Metacritic: 62

Was ist das für ein Spiel? Kingdom Under Fire 2 war ein koreanisches MMORPG mit einigen innovativen Ideen. Es wollte die Genres MMORPG und RTS mischen und so vor allem interessante Raids und Schlachten um Festungen kreieren.

Zu Beginn hattet ihr die Wahl aus 5 verschiedenen Klassen und habt einen Anfang gespielt, wie man ihn aus MMORPGs gewohnt ist: mit einem Tutorial, Quests und dem Grind nach neuer Ausrüstung.

Doch in den späteren Instanzen kam dann ein ganz neuer Aspekt dazu: Ihr leitet als Kommandeur eine Truppe von Soldaten, die ihr mit Befehlen kommandieren könnt.

Mit einem Hotkey konntet ihr dann zwischen der RTS-Sicht für Kommandos und der Third-Person-Sicht zum Kämpfen mit eurem Charakter wechseln. Das gab dem gesamten Kampfsystem eine taktische und interessante Note.

Die Truppen an eurer Seite begleiteten euch in Dungeons, Raids für bis zu 16 Spieler und einigen PvP-Modi. Mit euren Truppen und den Horden von Gegnern entstanden so epische Schlachten.

Gleichzeitig gab es eine offene Welt und PvP-Arenen, in denen ihr nur euren Charakter – wie in einem MMORPG – gesteuert habt.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Kingdom Under Fire 2: Haben sich 12 Jahre Entwicklungszeit für das MMO bisher gelohnt? von Alexander Leitsch

Was ist die beste Wertung auf Metacritic? Kingdom Under Fire 2 bekam von MMORPG.com eine stolze 75. Der Tester hatte nach eigener Aussage viel Spaß mit dem Gameplay, war jedoch vom Gender Lock in den Klassen enttäuscht und fand schon kurz nach dem Release keine Gruppen für die PvE-Inhalte.

In Nordamerika war die Gruppensuche ein großes Problem. Das kritisierten auch andere Reviews. Tatsächlich waren vor allem deutsche Spieler von dem Konzept des MMORPGs sehr angetan. Die World Firsts in den Raids gingen fast alle an uns.

Was ist die schlechteste Wertung auf Metacritic? TheGamer gab dem Spiel lediglich eine 40 und begründete dies vor allem mit Problemen in der Lokalisierung, der Technik und den langen Verschiebungen. Außerdem steht eine fehlende Diversität bei den weiblichen Charakteren als großer Kritikpunkt in der Liste.

Wie geht es dem MMORPG heute? Am 26. Oktober 2021 wurde das MMORPG hier im Westen eingestellt. Die Fans des Spiels geben dem Publisher Gameforge eine Mitschuld, der zu wenig Werbung gemacht und zu langsam neuen Content gebracht habe.

Allerdings kam Kingdom Under Fire 2 auch weltweit nicht gut an und wurde auch in Russland, Malaysia und anderen Regionen abgeschaltet.