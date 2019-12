Das MMO Kingdom Under Fire 2 hat ein großes Update bekommen, welches Quality of Life-Änderungen, aber auch einen komplett neuen Raid enthielt. In diesem Raid sind aktuell vor allem die deutschen Gilden stark unterwegs.

Was brachte das neue Update? Am 17. Dezember erschien ein großer Patch für Kingdom Under Fire 2, dem Mix aus MMORPG und RTS. Das Update enthielt:

Den ersten 16-Mann-Raid „Geißelberge“

Ein neues Solo-Dungeon „Schatz-Goblinnest“

Das neue Weihnachts-Event, das bis zum 7. Januar läuft

Neue Einheiten

Quality of Life-Änderungen

Balance-Anpassungen

Es war das erste große Update seit dem Release am 14. November, der zwar still, aber erfolgreich verlief. Und der Patch macht viele Spieler sehr glücklich.

Wie kommt das Update an? Der neue Patch von Kingdom Under Fire 2 kommt bei den Spielern gut an, weil Gameforge einige Anpassungen vorgenommen hat, die zwingend gefordert wurden:

Die Verteilung der Beute wurde angepasst, sodass nun jeder Spieler Loot bekommt, anstatt um seltene Beute zu würfeln.

Man erhält nach einer Mission keine Beute für andere Klassen mehr.

Die Einheit „Schlächter“ wurde geschwächt, die deutlich stärker war als die anderen Einheiten.

Die Gildengröße wurde von 40 auf 60 angehoben.

Ein Highlight ist aber der neue Raid. „Die Geißelberge“ haben es vor allem den Hardcore-Spielern angetan.

Deutsche Gilden im Progress weit vorn

Was ist das Besondere an dem neuen Raid? Die Geißelberge sind für 16 Spieler ausgelegt und enthalten einige besondere Belohnungen, darunter 5 neue Einheiten.

In dem Raid tritt jeder Spieler mit seinem Charakter und nur einer weiteren Einheit an. Dafür spielen in den Kämpfen gegen die Bosse das gemeinsame Stellungsspiel und das Timing eine wichtige Rolle.

Der Raid ist nun seit rund 48 Stunden online und wurde bisher von keiner Gilde komplett bezwungen. Während viele schon am ersten Boss der Geißelberge verzweifeln, haben es erste Gilden in die Stage 4 von 5 geschafft.

Und vorne liegen vor allem deutsche Gilden.

Welche Gilden kämpfen um den World First? Die erfolgreichste Gilde im Raid ist aktuell „Sterbehilfe“, die ihren Progress auch auf Twitch teilt. Sie haben im World First die Stage 2 des Raids noch am 17. Dezember abgeschlossen.

Zusammen mit der ebenfalls deutschen Gilde Northguard versuchen sie sich aktuell an Stage 4. Nach eigener Aussage trennt sie nur Sekunden vom Sieg über den Boss.

Von nordamerikanischer Seite ist auch die Gilde Gaia gut im Rennen. Sie erreichte heute Nacht die Stage 4, muss sich aber erstmal beim neuen Gegner einspielen.

Warum führen ausgerechnet deutsche Gilden? Dass in Kingdom Under Fire 2 gerade deutsche Gilden vorne mitspielen, ist keine große Überraschung. Das MMO mischt MMORPG mit Echtzeitstrategie. Und deutsche Spieler lieben Strategiespiele aller Art.

Davon profitiert auch ein Hamburger Gaming-Studio, welches über 1 Mrd Euro Umsatz mit der Liebe zu Strategiespielen erzielt hat.

Roadmap für die Zukunft von KUF2

Was planen die Entwickler für die Zukunft des Spiels? Im Forum veröffentlichten die Entwickler eine Liste mit Inhalten, die zukünftig verbessert oder entwickelt werden sollen.

Auf der Liste stehen unter anderem:

Balance-Änderungen an Klassen/Truppen

Balance-Änderungen an Raids/Missionen

Die Belohnungsstruktur

Teleport-Kosten

Funktionen gegen AFKler im PvP

Zudem gibt es eine Liste mit Neuerungen, die von der Community gewünscht werden, aber erstmal noch intern diskutiert werden müssen. Dazu zählen:

Entfernung des Gender Locks

Konsolen-Versionen

Accountweite Käufe

Mehr Inhalte rund ums Crafting

Ein großer RTS-Mode mit mehr Truppen

Verbesserungen der MMO-Inhalte des Spiels

Mehr Optionen bei den Keybindings

Habt ihr schon Erfahrungen mit Kingdom Under Fire 2 gemacht? Wie sind sie?

