Strategie-Spiele sind ein beliebtes Genre und dank einiger Neuerscheinungen, Auto Chess und Remakes aktuell in aller Munde. Wir stellen euch die 12 besten Strategiespiele in 2020, die einen Multiplayer besitzen, vor. Die meisten der Strategie-Games sind für den PC, aber es gibt auch welche für die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und die Switch – auch Mobile-Strategiespiele für iOS und Android sind vertreten.

Bei dieser Strategie-Liste handelt es sich um eine Auswahl der Redaktion von MeinMMO, die viele Facetten des Genres abdecken soll und keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Wenn ihr der Meinung seid, dass ein gutes Spiel noch unbedingt rein sollte, sagt es uns in den Kommentaren. Die Reihenfolge ist zufällig gewählt.

Der Artikel erschien ursprünglich am 11. Juli 2019 und wurde zuletzt am 23. August 2020 mit neuen Infos zu TFT, WC3 und Conqueror’s Blade aktualisiert.

Teamfight Tactics

Entwickler Riot Games Release 27. Juni 2019 Bezahlmodell Free-to-Play Plattform PC

Was ist Teamfight Tactics? Teamfight Tactics ist einer der Auto Battler, die 2019 als neues Genre auf den Plan traten. Ursprünglich entstand dieses Genre aus einer Mod zu Dota 2.

Das Spiel kommt von Hause Riot Games und ist im Universum der League of Legends angesiedelt. Teamfight Tactics war Juli 2019 besonders auf Twitch sehr beliebt.

Wie wird gespielt? In den Auto Battlern wird in mehreren Runden gegen sieben andere Spieler gespielt. Jede Runde erhält man Gold und kann dieses für Spielfiguren ausgeben.

Diese Spielfiguren werden dann auf dem Spielfeld platziert und kämpfen gegen die Figuren eines Gegners. Wie der Name des Genres, „Auto Battler“ verrät, hat der Spieler nach dem Start des Kampfes keinen Einfluss mehr auf den Ausgang.

Man muss also im Vorfeld die richtigen Champions wählen, sie ausrüsten oder aufleveln, die gegnerischen Spielfiguren im Blick haben und natürlich auch die richtigen Positionen auf dem Spielbrett wählen.

Wie strategisch ist das Spiel? Teamfight Tactics hat einen hohen Anteil an Strategie, aber auch an Zufall. In den strategischen Elementen geht es um das Kennen der Champions und Items, ihre Synergien und um die Positionierung auf dem Feld. Auch das Wissen über Gegner und den Champion-Pool muss man sich aneignen.

Wichtig ist es, die optimale Kombo aus Champions und Items für die jeweilige Situation zu finden.

In TFT hat man jedoch keinerlei Einfluss auf die angebotenen Champions oder die gefundenen Items. Besonders die Items sind kritisch, da sie einen entscheidenden Anteil am Ausgang des Spiels haben. So ist man immer etwas vom Glück abhängig.

Singleplayer vs. Multiplayer? TFT bietet keine Optionen, um das Spiel alleine zu spielen. Man muss sich also direkt zum Start in den Multiplayer begeben und euch mit anderen Spielern messen.

Für wen eignet sich Teamfight Tactics? Eine Runde Teamfight Tactics nimmt zwischen 25 und etwa 40 Minuten Zeit in Anspruch. Die Runden sind damit für Strategiespiele recht kurz und eignen sich für Spieler mit weniger Zeit.

Das Spiel ist leicht zu erlernen, aber schwierig zu meistern. Da es nur einen Multiplayer gibt, muss man sich sofort mit anderen Spielern messen. Das liegt vielleicht nicht jedem.

Da das Spiel im LoL-Universum beheimatet ist, ist es ideal für Fans des Spiels. Champions, ihre Fähigkeiten und auch die Items sind stark an League of Legends angelehnt.

Das Spielfeld von TFT.

Wie steige ich am besten in das Spiel ein? Für Neueinsteiger haben wir einige Artikel vorbereitet:

Außerdem lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf unsere Themenseite, da wir regelmäßig News und Guides zu TFT verfassen.

Gibt es sehr ähnliche Alternativen? Neben Teamfight Tactics gibt es auch das Spiel Dota Underlords von Valve oder Auto Chess Mobile von den Entwicklern der ursprünglichen Mod. Auch Hearthstone bietet inzwischen einen solchen Spielmodus an.