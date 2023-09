Wie ist die generelle Spielweise? In der Noxus-Combo spielt ihr sehr langweilig. Ihr sammelt zügig 50 Gold, kauft immer die richtigen Einheiten und wollt Level 6 so etwa bei Stage 3-2 erreichen. Neben den klassischen Einheiten der Combo macht sich Warwick gut im Team, weil er die Attribute Challenger für Samira und Juggernaut für Darius mitbringt.

Weitere offensive Items steckt ihr wahlweise in Darius oder im Lategame in Aatrox, während defensive Items bei Sion landen.

Kai’Sa benötigt zwingend Jeweled Gauntlet und Spear of Shojin. Als drittes Item ist Guardbreaker am stärksten, aber hier wäre auch Guinsoo’s Rageblade möglich.

Wann sollte ich die Combo spielen? Für diese Combo ist es zwingend notwendig, ein Void-Wappen zu besitzen. Am besten bekommt ihr dies über die Region Portals direkt zum Start des Spiels. Ihr könnt allerdings auch Glück haben und über die Augmentations an ein Void-Emblem kommen.

Alle drei Combos sind super einfach zu lernen, weil ihr von Anfang an auf das fertige Board hinarbeiten könnt. Void-, Noxu- und Bilgwater-Champions könnt ihr direkt von Level 1 an sammeln.

Was macht die vorgestellten Comps aus? In diesem Guide präsentieren wir euch die Combos:

Am 13. September ist das neue Set 9,5 in Teamfight Tactics erschienen. Zwar ist das Grundprinzip vom alten Set 9 erhalten geblieben, doch es kamen einige neue Champions, Items und Attribute ins Spiel. In diesem Guide stellen wir euch drei Combos vor, mit denen ihr locker die ersten Runden gewinnen werdet.

