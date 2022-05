TFT Guide: Cheat Sheet für Set 7 „Drachenlande“ und alle neuen Champions

Im LoL Auto Chess Teamfight Tactics erscheint im Juni das neue Set 7 mit dem Namen „Drachenlande“ (Dragonlands). Wir haben für euch eine Übersicht zu den neuen Champs und aktuelle Cheat Sheets zusammengestellt.

Was ändert sich durch Set 7? Mit dem neuen Set wird der Fokus auf die Drachen gelegt. Insgesamt werden sieben Drachen eingeführt, von denen 5 sogar nur aus der Lore bekannt sind. In League of Legends gab es diese Drachen bisher nicht.

Eine weitere große Neuerung ist der Treasure Dragon, der im Verlauf des Spiels einen NPC-Kampf ersetzt. Dieser bringt einige Items mit und lässt euch sogar neu würfeln, wenn das Angebot nicht gefällt.

Auch bei den Hextech Augments tut sich was. Das grundsätzliche Prozedere wird beibehalten, allerdings gibt es neue Augments. Zudem unterscheiden sich die Runden, in denen sie spawnen. In Set 7 sind das: 2-1, 3-2 und 4-2.

Ansonsten werden mit dem Update 54 Champions ins Spiel gebracht, die sich allesamt vom alten Set 6 unterscheiden. Eine komplette Übersicht über die Änderungen am Set 7 findet ihr hier:

Cheat Sheet für Set 7

Was sind Cheat Sheets? Cheat Sheets sollen euch helfen, eine Übersicht über die aktuelle Situation im Spiel zu bekommen. Sie zeigen euch, welche Champions eine bestimmte Herkunft oder Klasse haben, welche Synergien diese Attribute bringen oder wie Gegenstände kombiniert werden.

Cheat Sheet für die Champions: Eine gute Übersicht über die Champions, Herkünfte und Klassen bietet das Cheat Sheet von Riot Games selbst. Darin findet ihr das Wichtigste auf einen Blick.

Cheat Sheet für die Items: Bei den Items ändert sich nicht so viel, von den Anpassungen an den Pfannenwender-Items mal abgesehen. Wir werden ein Cheat Sheet hier ergänzen, sobald es zur Verfügung steht.

Cheat Sheet als Ingame-Overlay: Anfang 2020 haben wir euch bereits verschiedene Tools vorgestellt, bei denen ihr die Cheat Cheets Ingame sehen könnt. Das erleichtert euch das Spielen enorm. Oftmals könnt ihr euch sogar Vorlagen erstllen, um die richtigen Champions für Early-, Mid- und Endgame zusammenzustellen.

Zwar werden die Tools mitunter ein wenig brauchen, um sich zu aktualisieren, aber auch diesmal empfehlen wir wieder die Nutzung von TFTactics oder Blitz.gg.

Wer erstmal überhaupt mit TFT anfangen möchte, dem empfehlen wir unsere Einsteiger-Tipps zum LoL Auto Chess.