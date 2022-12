Survival-Hit Valheim überrascht am Nikolaustag mit dem neuen Mistlands-Update und zeigt die Nebellande in einem animierten Trailer.

Cheat Sheet für die Items: Bei den Items ändert sich nicht so viel, von den Anpassungen an den Pfannenwender-Items und kleineren Balance-Änderungen mal abgesehen. Hier findet ihr alle Items und wie ihr sie herstellen könnt. Das Bild haben wir von der Seite LoLChess.gg , die zudem weitere nützliche Guides zu TFT haben.

Was ändert sich durch Set 8? Alle Champions und Attribute wurden überarbeitet . So gibt es etwa die nervigen Drachen nicht mehr, die das Set 7 dominiert haben. Stattdessen wurden Gegner wie der noch recht neue Champion Bel’Veth und Rammus eingeführt.

Insert

You are going to send email to