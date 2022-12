TFT Set 8: Die 3 besten Comps zum Start von Patch 12.23

Was sind eure Lieblings-Combos in Set 8? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Eine weitere starke Combo setzt im Endgame fast nur auf Legendarys wie Aphelios, Janna, Leona und Urgot. Hier wird Aphelios zum Carry, wie schon bei der Aegis-Comb. Das ist allerdings etwas schwer zu spielen, weil man schon eine gewisse Erfahrung in TFT braucht, um am Ende das gesamte Spielfeld umzubauen.

Wie ist der Gold-Plan? Ihr spart euch die üblichen 50 Gold an, levelt auf Stufe 6 und beginnt dann damit, nach Champions zu rollen. Für die Combo ist es wichtig, dass ihr möglichst viele Champions auf Stufe 3 bekommt, am besten alle – mit Ausnahme von Zed. Natürlich solltet ihr, wenn möglich, immer über 50 Gold bleiben.

In Teamfight Tactics erscheint am 7. Dezember das neue Set 8 „Monsters Attack“. Mit Patch 12.23 ändern sich viele Champions, Attribute und Items. Wir von MeinMMO verraten euch die drei besten Champion-Comps zum Start des Sets.

