TFT: Was ist Slow Roll und wie spielt man das?

Habt ihr weitere Tipps für das Slow Rolling in Teamfight Tactics? Schreibt sie uns doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und teilt sie mit anderen Lesern.

Stage 3: Ab wann ihr mit dem Slow Roll beginnt, hängt von den Kosten eures Main-Carrys ab. Wenn dieser 2 Gold kostet, dann fangt ihr etwa ab Level 6 mit dem Slow Roll an. Kostet der Carry 3 Gold, dann fangt ihr gewöhnlich ab Level 7 an. Die Strategie könnt ihr aber nicht stumpf befolgen, sondern müsst auf euer Leben achten. Verliert ihr dauernd und gehört zu den letzten Plätzen, empfiehlt es sich, zwischendurch euer Team auf 2-Sterne-Champs aufzuwerten.

Was ist Slow Rolling? Damit ist gemeint, dass ihr euer Gold für eine längere Zeit spart, um dann im Mid- und Late-Game möglichst viel davon zu besitzen. Im Kern rollt ihr immer nur so oft, bis euch noch mindestens 50 Gold übrig bleiben.

Was bringt das Rollen? In euren Matches von TFT ist das Haushalten mit eurem Gold einer der wichtigsten Skills. Wann rollt man auf EP, wie viel Gold sollte man mindestens behalten und was ist das Ziel? In Guides wird euch oft erklärt, mit welcher Roll-Strategie ihr die vorgeschlagene Comp spielen sollt.

In Teamfight Tactics (TFT) gibt es verschiedene Möglichkeiten, euer Gold auszugeben und auf Champions zu rollen. Slow Roll und Hyper Roll sowie Fast 8 sind typische Methoden. Wir zeigen euch hier, was Slow Roll eigentlich bedeutet.

