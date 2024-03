Alles zum neuen TFT Set 11: Release, Champions, Attribute und Encounters

Insgesamt wird es also wieder viel zum Entdecken und Experimentieren geben. Gerade durch die Einführung der Begegnungen soll das Spiel noch abwechslungsreicher und unberechenbarer werden, sodass keine Runde gleich abläuft. Freut ihr euch schon auf das neue Set? Welche Attribute wollt ihr zuerst ausprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wer ist denn das? Vielleicht seid ihr auch über die Namen Kobuku und Alune gestolpert. Dabei handelt es sich nämlich nicht um klassische Champions aus League of Legends. Alune dürfte Aphelios-Spielern vielleicht ein Begriff sein. Es handelt sich nämlich um seine Zwillingsschwester, die in TFT nun ihren eigenen Auftritt bekommt. Kobuku hingegen ist ein bärtiger Yordle, der jetzt erstmals in TFT eingeführt wird.

