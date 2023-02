Ein Champion in TFT wird von fast keinem gespielt – Mich brachte er im Alleingang in die Top 2 % Europas

Im Dezember 2022 erschien in Teamfight Tactics das neue Set 8. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch spielt es seit Release intensiv, hatte jedoch zuletzt Probleme, eine gute Combo zu finden. Seit zwei Wochen setzt er jedoch nur noch auf den Champion Yuumi – und steigt rasant in der Rangliste nach oben.

Das neue Set 8 in TFT hat mich von Anfang an in seinen Bann gezogen. Es verzichtet auf verrückte Mechaniken wie die Drachen, die zwei Plätze auf dem Feld einnehmen und gleich dreifach für ein Attribut zählen, oder einen großen Schatz, der 5 Belohnungen auf einen Schlag bringt.

Stattdessen kehrt es zu den Basics von Set 2 und 4 zurück, ohne jedoch deren alte Fehler zu wiederholen. Darum habe ich mir auch vorgenommen – wie damals auch – in der Rangliste Diamant oder sogar Master zu erreichen.

Doch einige Wochen im Januar stagnierte mein Fortschritt, weil ich mit der aktuellen Meta nicht zurechtkam. Meine Lösung: Ich forciere immer Yuumi, egal welchen Start oder welche Items ich habe. Und es funktioniert hervorragend. So habe ich mich von Platin 4 bis Diamant 2 hochgespielt – derzeit gehöre ich zu den Top 1,77 %, etwa auf Platz 15.000 der Rangliste in Europa:

Meine letzten 5 Matches in der Diamant-Elo.

Jede Runde Yuumi, egal, was ich bekomme

TFT legt großen Wert auf Strategie und Flexibilität. Ganz oben stehen die Spieler, die aus jeder Situation und jeden Items irgendwie die beste Combo herausholen. Natürlich gibt es starke Combos wie Aegis Arsenal, 8 Duellanten, Schützenkönig oder LaserCorps, auf die auch ich immer hingearbeitet habe.

Doch die besten Comps sind oftmals sehr umkämpft und setzen auf fast identische Items und Champions:

Sowohl Schützenkönig als auch Aegis Arsenal brauchen Champions wie Samira, Aphelios, Alistar und Jannah.

Duellanten und LaserCorps setzen beide auf Zed, Yasuo und Vayne.

Alle vier Kombos und auch die Aufklärer um Kai’Sa nutzen AD-Items und brauchen entsprechend viele Bögen und Schwerter.

Aus diesen Gründen bin ich oftmals nur Vierter, Fünfter oder auch mal Letzter geworden. Von Platin 1 bin ich zwischenzeitlich bis auf Platin 4 gefallen und war frustriert. Doch dann bekam ich zweimal hintereinander das Augment “Zoomies” für Yuumi. Selbst mit dem Augment wird die Combo derzeit von vielen nur im “A-Tier” gesehen.

Doch mit Yuumi gelang mir ein raketenhafter Aufstieg.

Seit rund zwei Wochen spiele ich nahezu nur noch diesen Champ, egal, was ich vom Spiel angeboten bekomme. Das ist eigentlich komplett gegen die Idee von TFT, doch es funktioniert nahezu immer.

So baue ich meine Yuumi (via Mobalytics).

Die Kombo spielt sich im Grunde sehr simpel: Finde die Champions für das Attribut Super, finde Yuumi, finde eine Nilah und stelle alle 5 aufs Feld. Baue die drei Core-Items und rolle von den Zinsen der 50 Gold, bis du alle Champions auf Stufe 3 hast.

In der Regel bleibe ich so lange auf Level 5, bis ich Gankplank oder wahlweise drei andere Charaktere auf Stufe 3 habe. Dann Level ich auf 6 für den Champion Rell. Habe ich mindestens 5 Champions auf Stufe 3 oder verliere ich zu oft, level ich auf Stufe 7 für Riven. Sie bringt dank der Attribute Verteidiger mehr Rüstung fürs Team und dank Raufbold mehr Leben für Lee Sin.

Die drei Core-Items der Kombo sind:

Ionischer Funke und Entschlossenheit des Titanen auf Nilah.

Blauer Buff auf Yuumi.

Wichtig sind dann noch zwei weitere Items auf Yuumi, aber hier ist man etwas flexibel. Sehr stark sind Rabadons Todeshaube und Hextech-Gunblade in Kombination. Allerdings können auch Riesenschlächter und Juwelenbesetzter Handschuh gebaut werden.

Auch bei den restlichen Items ist man flexibel. Nilah freut sich noch über den Sonnenfeuer-Umhang oder ein Amulett der eisernen Solari, Gankplank liebt Krit-Items oder Handschuhe des Diebes.

Als Augments für die Combo könnt ihr alles nutzen, was zusätzlichen magischen Schaden, zusätzliches Mana, zusätzliches Gold oder zusätzliche Rerolls bringt. Bei den Hero-Augments sind beide Augments von Yuumi und beide von Nilah extrem stark. Eine fünfte Alternative wäre das Support-Augment von Rell.

Warum erreiche ich damit Diamant? Das ist recht einfach erklärt. Derzeit spielt niemand Super und genau da liegt die Stärke. Da man viele Champions auf Stufe 3 benötigt, darf die Combo nicht so umkämpft sein, wie es zu Release der Fall war.

Yuumi steht nur auf Platz 37 der meistgewählten Champions, Malphite nur auf 38 und Rell sogar nur auf Platz 47 von 57 möglichen Champs (via Blitz.gg).

Zudem sind die Items für die Combo derzeit nicht allzu beliebt, was die Chancen darauf im Karussell extrem erhöht. Ein weiterer Bonus ist, dass die Meta in den letzten Updates wieder leicht langsamer geworden ist; viele Spieler setzen auf Threats oder Legendarys im Lategame. Auch das spielt eine Reroll-Combo in die Hände.

Wie die Reise mit mir und Yuumi weitergeht und ob es als One-Trick-Pony sogar für Master reicht, werden die kommenden Wochen zeigen.

Für euch selbst könnt ihr aber mitnehmen, dass ihr nicht nur die Meta-Combs spielen, sondern auch mal abseits davon schauen solltet, welches Combos stark und weniger umkämpft sind. Manchmal gibt es sogar eine Nischen-Combo, die perfekt den ersten Spieler eurer Lobby kontert.

