LoL: Das mit Stars besetzte Team Fnatic blamiert sich total – Rekkles ist nach frühem Aus den Tränen nah

Aktuell sieht man sogar die starken ADC-Champions auf der Support-Rolle. Mit so einem Spielstil hatte sich Rekkles bislang noch nicht gezeigt. Er neigt immer wieder dazu, die gängigen, soliden Kompositionen zu spielen. Was sich jetzt für das Team ändern wird, oder ob der zweite ADC Elias “Upset” Lipp für die Frühlings-Saison im Rennen steht, ist bislang unklar.

Wie ihr in dem Video sehen könnt, geht ihm das ganze Thema sehr nah und er ist sichtlich zu Tränen gerührt. Der ADC von Fnatic spricht davon, dass er nicht abliefern konnte und gesteht Besserung ein. Obwohl er für seinen soliden Spielstil bekannt ist, konnte er sich bislang nicht in der neuen Meta finden.

Auch bei den Profis kündigen sich Tränen an: Die Spieler selbst haben seit dem Start der Saison wenig von sich hören lassen. Doch Rekkles konnte nicht umhin, sich zu Wort zu melden. So entschuldigte er sich auf Twitter mit 2 Videos über seine schlechte Performance und versprach Besserung.

Season 13 ist in League of Legends gestartet und bringt einen neuen Cinematic Trailer mit:

Das Team konnte die Tage über jedoch keine gute Leistung bringen. Lediglich gegen Excel und KOI konnten sie einen Sieg erringen. Doch sie hatten am vergangenen Wochenende die Chance, es vielleicht doch noch in die Gruppenphase zu schaffen.

Die alte Botlane wurde abgelöst und vor allem der damalige Supporter Zdravets “Hylissang” Iliev Galabov war von der Entscheidung sichtlich überrascht. Er meinte, dass er nicht daran dachte, ersetzt zu werden, vor allem in der Kombination mit Upset (via reddit ). Fnatic nahm den deutschen Elias “Upset” Lipp auf die Bank und versprachen sich mit Rekkles als ADC und Wunder auf der Toplane viel Erfolg.

In der Winterpause hat sich bei den Teams in der League of Legends Szene einiges getan. So hat sich das Team Fnatic darum bemüht, ihre Aufstellung für die kommende Saison anzupassen. Doch trotz neuer Spieler blamierten sie sich komplett. Die Spieler sind bestürzt und melden sich endlich.

