LoL: TSM ist „entsetzt und schockiert“ über offiziellen Twitch-Stream von Riot Games

In der amerikanischen League of Legends Liga (LCS) von Riot Games kam es am 3. Februar während der Übertragung zu einer Spielunterbrechung. Diese dauerte länger als üblich, daher versuchten die Kommentatoren und Moderatoren sie mit spannendem Inhalt zu füllen. Doch sie warfen eine riesige Kontroverse über das E-Sports-Team TSM auf.

Was ist während des Streams passiert? Vor dem Spiel zwischen TSM und 100 Thieves haben die Moderatoren die Geschichte zwischen Peter „Doublelift“ Peng und dem CEO/Gründer von TSM Andy Dinh aufgewärmt. Zu der Story:

Doublelift fing im Oktober 2015 an, für TSM zu spielen. Von November 2017 bis April 2020 hatte er für Team Liquid gespielt, bevor er wieder zurück zu TSM ging.

Für TSM hatte er im Jahr 2021 als Streamer für das Unternehmen angefangen.

Ende 2021 hatte er mit dem Unternehmen gebrochen, weil der CEO seine Spieler wohl verbal und psychisch schikaniert habe. Dazu hatte sich der CEO geäußert und meinte, dass Doublelift jemand sei, mit dem es schwierig wäre zusammen zu arbeiten.

Daraufhin folgten viele weitere Anschuldigungen und beide Parteien standen vor einem potenziellen gerichtlichen Prozess.

Seit November 2022 steht Doublelift für 100 Thieves unter Vertrag.

Dass die ganze Geschichte im Livestream von Riot Games nochmal aufgewärmt wurde, hat vielen Mitarbeitern und Spielern von TSM ganz und gar nicht gefallen. Die Organisation ist wohl schon in Gesprächen mit Riot Games. Doch was haben die Spieler und Mitarbeiter von TSM dazu gesagt?

Der Beitrag sorgt für Diskussionen in der Community

Wie steht TSM dazu? TSM hat als Organisation immer noch mit den ganzen Vorwürfen zu kämpfen. Durch die Vorwürfe von Doublelift stand Andy Dinh 2021 vor viel Kritik. Die Mitarbeiter und Spieler von TSM haben sich jedoch für ihren Chef eingesetzt und obwohl dieser sehr ehrgeizig sei, gäbe es keine fahrlässigen Aussetzer. Doch im Mai 2022 kamen erneut Vorwürfe, durch Insiderberichte, auf.

Der ganze Konflikt wurde durch den Beitrag wieder aufgewärmt und Riot Games teilte ihn wohl sogar auf Twitter. Sie hätten ihn jedoch schnell wieder gelöscht, nachdem klar war, dass TSM in keinem guten Licht dargestellt wird. Den Beitrag haben wir hier für euch eingebettet:

Der Chef von TSM’s Social Media meinte auf Twitter, dass er zu dem ganzen Thema eine ganze Menge teilen wollen würde, jedoch hat er sich da zurückgehalten.

Auch TSM SmaK, ein Manager aus der Organisation, der mit verschiedenen Teams zusammenarbeitet, meinte (via reddit), dass sie von diesem Beitrag „entsetzt und schockiert“ seien.

Was sieht es die Community? Das gesamte Thema um Doublelift und Andy Dinh wurde bereits vor Jahren diskutiert und hatte für große Schluchten bei den Fans gesorgt. Dass die LCS sich im Livestream dazu entschieden hat, das Thema wieder aufzuwärmen, kam bei vielen Fans nicht gut an. Der Beitrag wurde auf reddit in großem Zuge diskutiert.

Die Fans der LCS wollen spannende und interessante Geschichten über die Spieler und Teams der LCS erfahren. Jedoch sind sie sich in dem Punkt einig, dass die Art und Weise, mit der die Geschichte aufgewärmt wurde, niemandem guttat.

Nutzer „Weezledeez“ schreibt etwa (via reddit), „Ich habe erwartet, dass die LoL Community hier überreagiert hat, doch damit lag ich gewaltig falsch“. Auch hat er die passende Frage aufgeworfen, wie jemand auf die Idee käme, dass das ein guter Beitrag sei.

Wie steht ihr zu dieser Story und der Art und Weise, wie Riot Games die Geschichte präsentiert hat? Schreibt es uns in die Kommentare.

