LoL: Die größten Stars der USA reden über den peinlichsten Moment ihrer Karriere – Der legendäre 9-Mann-Schlaf

Während der Gruppenphase der Weltmeisterschaft von League of Legends haben die amerikanischen Teams 2022 nicht gut abgeschnitten. So sind alle NA-Teams aus den Worlds geflogen und haben keine Chance mehr auf den Titel. Søren „Bjergsen“ Bjerg und Yiliang „Doublelift“ Peng mussten bei den Spielen immer wieder an ihren peinlichen Moment 2020 denken.

Wer sind Doublelift und Bjergsen?

Bjergsen und Doublelift haben in der Saison 10 (2020) zusammen für TSM gespielt.

Beide Spieler waren im Vorfeld schon für ihre Brillianz auf ihrer Lane bekannt. Bjergsen galt auf der Midlane als bester Spieler Amerikas und Doublelift auf der ADC-Rolle.

2022 spielt Bjergsen wieder in der Profiliga, diesmal für Team Liquid und ist gelegentlich in den Streams von Doublelift zu sehen.

Beiden haben sich damals nach dem „peinlichen“ Match vorerst aus dem Profi-Bereich verabschiedet.

MeinMMO erzählt euch die Story hinter dem „9-Mann-Schlaf“. Hier könnt ihr euch das Spiel ansehen:

Wenn man sich das Spiel ansieht, fällt auf, dass TSM keine gute Ausgangsposition hatte. Sie standen mit 0-4 in der Gruppenphase schlecht da. Damit waren die Worlds für sie schon gelaufen. Doch der Ehrgeiz von Profispielern, sich zu beweisen, sollte nicht unterschätzt werden.

Man sieht, wie Spica auf Lilia dennoch alles versucht, um das Spiel zu gewinnen. Er springt rein und erwischt alle 5 Gegner mit der Q-Fähigkeit „Blütenschwung“. Daraufhin kann er Lilias ultimative Fähigkeit „Sanftes Schlaflied“ einsetzen und die Gegner in den Schlaf wiegen. Das führt dazu, dass die Spieler für 2 Sekunden bewegungsunfähig sind.

Doch die Spieler von TSM machen nichts. Sie rennen zur Midlane und töten Vasallen. Bjergsen und Doublelift erklären, was da genau falsch gelaufen ist.

Das Spiel geht als „9-Man-Sleep“ in die Geschichte ein

Was sagen die Spieler dazu? Doublelift und Bjergsen spielen sich gegenseitig die Schuld zu. „Ich will ja nicht sagen, dass das deine Schuld sei, aber …“, meint Bjergsen. Während Doublelift entgegnet, dass sein Lucian in dem Moment ja noch Flash übrig hatte, um etwas zu tun.

Doublelift macht sich jedoch auch Vorwürfe über sein eigenes Spiel. Hätte er seine ultimative Fähigkeit nicht in den Sand gesetzt und seinen Flash offensiv nutzen können, so wäre das ein sicherer Pentakill geworden.

Beide Spieler sind sich jedoch einig, dass das gesamte Team zu ängstlich war, den Angriff zu wagen. Die Gegner saßen zwar alle beisammen, doch waren sie in der Wolke von Senna verborgen. So hätte irgendeiner aus dem Team die Initiative ergreifen müssen und vorpreschen, damit die Sicht auf die Gegner ermöglicht worden wäre.

Diese Situation konnte TSM damals nicht zu ihrem Vorteil nutzen, was dazu führte, dass sie das Spiel verloren. Sie sind mit 0-6 aus den Worlds ausgeschieden und haben einen bleibenden Eindruck bei vielen Fans hinterlassen.

Wieso denken die Spieler heute noch daran? Die diesjährige Weltmeisterschaft lässt die Amerikaner ebenfalls in keinem guten Licht dastehen. So passierte es immer mal wieder in Spielen, dass sie ihre Chancen nicht genutzt und es dadurch nicht über die Gruppenphase geschafft haben.

Die amerikanischen Teams gingen 1-5 aus den Worlds, zeigten zwar schöne Momente, konnten aber nicht mit ihrer Leistung überzeugen. Die Profispieler und Zuschauer fühlten sich in das Jahr 2020 zurückversetzt. So schreibt „Joseph Ramirez“: „0-6 ist mein all-time-Favorit Moment“ (via YouTube).

Doublelift selber sagt in dem Video, dass er im Laufe der Worlds 2022 immer wieder an die Situation von TSM 2020 denken musste.

Das sieht auch ein Zuschauer. „pepega clapper“ meint: „Das klingt wie ein Gespräch von Kriegsveteranen über ihr Trauma“. Das missglückte Spiel scheint wohl immer noch Thema der (Ex-)Profispieler zu sein.

