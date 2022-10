LoL: In einem Hammer-Spiel trafen 4 der besten Spieler der Welt aufeinander – Nur 2 kamen weiter

Im wahrscheinlich besten Spiel des Jahres 2022 in League of Legends ging es um alles: Im Viertelfinale der LoL Worlds trafen am Samstag, dem 22.10., zwei koreanische Super-Mächte aufeinander. Der aktuelle Meister aus Korea, Gen G., spielte gegen den Weltmeister aus 2020, DWG KIA. Und es war ein Leckerbissen für Freunde des E-Sports. Fans schwärmen von einem „Instant Classic“ – ein Match, das sie daran erinnert, warum sie E-Sport lieben.

Das ist Gen G. und das sind seine besten Spieler: Gen G. ist der aktuelle Meister aus Südkorea. Über Jahre war das Team stark, aber irgendwie langweilig. Ihre große Zeit schien lange her: 2017 wurden sie mit „Midlaner“ Ambition noch als „Samsung Galaxy“ Weltmeister und vermasselten Faker seinen 4. Titel, der damals in Tränen ausbrach: bis heute ein legendäres Bild.

In den letzten Jahren war Gen G. aber das Team von Ruler (23), einem erfahrenen und starken ADC. So richtig spektakulär war das Team jedoch nicht: Man sprach in Südkorea über T1 und DWG KIA, über Gen G. eigentlich nur zweitrangig.

Das änderte sich 2022, als Gen G. mit Midlaner Chovy einen jungen Spieler verpflichte, der von einigen kultisch verehrt wird. Chovy traf bei Gen G. auf seine alten Freunde von Team Griffin und wurde promt Meister: das erste Mal in seiner Karriere.

Zudem erlebt der alte T1-Jungler „Peanut“ (24) bei Gen G. gerade seinen dritten Frühling.

Showmaker – Playmaker: Die beste 1-2-Combo in LoL

Das ist DWG KIA und das sind ihre besten Spieler: Das Team DWG KIA wurde 2020 Weltmeister und kam 2021 bis ins Finale der Worlds. Das Team hat mit Showmaker (Midlane) und Canyon (Jungle) die vielleicht beste 1-2-Combo im League of Legends der letzten 3 Jahre.

Midlaner Showmaker ist ein Spieler der Extraklasse, sowas wie ein moderner Faker, der spektakuläre Plays abliefert. Die Caster rasten regelmäßig aus, wenn er spielt. Das „Showmaker Playmaker“ ist zu einem Schlachtruf geworden.

Showmaker ist individuell einer der stärksten LoL-Spieler überbaupt.

Sein Partner ist der Jungler Canyon, der 2020 die Worlds mit Carry-Junglern dominiert. Er selbst sagte mal augenzwinkernd, er sei eigentlich nur der „Graves Bot“, aber Canyon hat ein unglaubliches Gespür für den Dschungel und den richtigen Moment.

Als Riot Games genau vor den Worlds ausgerechnet Graves buffte, war das für Canyon ein Geschenk.

Vor 2022 haben die beiden aber ihren genialen Supporter Beryl verloren, auch der ADC hat gewechselt, dafür ist Nuguri in der Top-Lane zurück.

Epische Schlacht geht über volle 5 Spiele – „Instant Classic“

War das Match so gut wie erwartet? Ja, es war so gut, wie alle dachten. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Immer wieder griffen die Stars Chovy und Showmaker tief in ihren Champion-Pool, sie bewiesen, dass sie einfach alles spielen können.

Die beiden Co-Stars ihrer Teams, Jungler Canyon und ADC Ruler, zeigten ebenfalls, was sie so drauf haben. Canyon spielte Helden wie Kayn, Wukong oder Viego. Ruler war auf Miss Fortune, Luican und Jinx unterwegs.

Gen G. konnte die ersten beiden Spiele für sich gewinnen:

In Match 1 rastete Chovy auf Ryze aus und holte 11-3-2 auf dem eigentlich als furchtbar bekannten Helden. Peanut auf Maokai (1-1-13) und Lehends auf Yuumi (0-0-13) bildeten ein starkes Rückgrat für Gen G.

In Match 2 war es wieder Chovy, der auf Yone überzeugte. Peanut unterstützte ihn mit Sejuani stark. Supporter Lehends reizte die verhasste Katze Yuumi für Gen G. bis zum äußersten und holte 1-4-12

Es sah zu dem Zeitpunkt aus, als wird das eine Serie, die Gen G. klar gewinnt, obwohl DWG KIA in Match 2 bereits dicht dran war und Match 2 viel enger war, als es am Ende aussah.

Showmaker dreht Momentum – Steht vorm Reverse-Sweep

Aber Showmaker schlug in Spiel 3 als „Swain“ zurück und spielte 3-0-9. Mit dem kam Gen G. offenbar gar nicht zu Recht.

In Match 4 war’s schon nach 25 Minuten vorbei und DWG KIA konnte klar gewinnen. Showmaker griff zu LeBlanc und spielte blitzsaubere 3-0-4. Im ganzen Match gab DWG KIA nur 2 eigene Tode ab – jetzt lag der Reverse Sweep in der Luft: Eine Blamage für Gen G. zeichnete sich ab.

Hier ist einer dieser Gänsehaut-Momente von Showmaker:

Epische Schlacht über 45 Minuten in Match 5 – Ruler siegt

Wer gewann am Ende? In Match 5 war dann doch die Stunde von Ruler gekommen: Gen G. erwies sich als das bessere Team. Mit Lucian holte sich Ruler 6-1-6, Chovy steuerte als Viktor 7-2-6 bei.

Eine gewagte Combo von Aphelios, Kayn und Renekton zahlte sich für DWG KIA am Ende nicht aus.

Letztlich hatte sich das bessere Team gegen die vielleicht besseren Einzelkönner durchgesetzt.

Ruler holt sich im entscheidenden Match 5 bei 44 Minuten den Quadra-Kill und bringt Gen G. auf die Sieger-Straße. Auf hohem Level entscheiden Millisekunden über Sieg und Niederlage:

Wie wird das Game diskutiert? Auf reddit ist man sich einig: Das war ein „Instant Classic“, eine der besten LoL-Serien aller Zeiten.

Es ging vor und zurück, ein Super-Match.

Einige Nutzer sagen: Das war ein Match, das sie daran erinnert hat, warum sie League of Legends und den E-Sport so lieben.

