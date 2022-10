Der US-Amerikaner Tyler1 lebt League of Legends. Er zeigt auf Twitch fast nur LoL, sieht sich als Gesicht des Spiels und hat sich in allen Rollen auf den höchsten Rang gespielt. Am 16.10. gelang ihm in der Solo-Queue ein Sieg gegen Chovy, einen jungen Koreaner, den viele für einen der 5 besten Spieler weltweit halten. Tyler1 erklärt den Profis, was sie falschen machen – eigentlich sei es sehr leicht, gegen die zu gewinnen. Für ihn seien die Profis aus der LPL und LCK alles „Frauds“, Betrüger.

Das ist gerade die Situation: In den USA laufen die LoL Worlds 2022: Riot Games hat eine spezielle Solo-Queue eingerichtet, in der die besten Spieler der Welt, in ihrer Freizeit oder zum Training, gegeneinander in zufälligen Teams spielen können.

Dadurch haben auch „Normalsterbliche“ die Chance, einmal in ihren Leben gegen die ganz großen Stars von League of Legends aus Asien zu spielen, wie etwa gegen Faker.

Wer spielte da? In einem Match der Solo-Rangliste 5vs5 am 16.10. traf Tyler1 auf 2 Profis der LCK:

Der Twitch-Streamer und LoL-Wüterich Tyler1 spielte als „Cookiemonster“ den bulligen Helden Sion in der Midlane. In seinem Team war auch der Weltklasse-Jungler Oner von T1, der Nidalee spielte.

Chovy trat als „Jeremy Bernstein“ in der Midlane auf Azir an (via trackingthepros).

Chovy gilt als einer der 5 besten LoL-Spieler der Welt

Wer ist Chovy? Der 21-jährige Chovy ist ein Südkoreaner, der über Jahre der beste Spieler in schwachen Teams war, die er zu den Worlds führte. Dieses Jahr ist er aber bei Gen G. gelandet, die schon ohne ihn eins der besten Teams in Südkorea stellten: Chovy wurde 2022 prompt Meister in der LCK.

Chovy gilt als nahezu perfekter Midlaner, der dafür bekannt ist, einen unglaublich breiten Champion-Pool zu spielen und mechanisch perfekt zu sein.

Experten schätzen ihn häufig als einen der 5 individuell besten Spieler der Welt ein, zusammen mit Leuten wie Keria, Showmaker, Viper oder Canyon – alles Spieler aus der LPL oder LCK.

LoL: Gen G. schlägt T1 und wird Meister – Mit 3 Spielern aus einem hyper-talentierte Team, das 2019 an einem Skandal zerbrach

Bei den Worlds jetzt hat er bereits 31 Kills und 33 Assists geholt, bei nur 5 eigenen Toden.

Das ist eine KDA von 12.8 – und damit Platz 4. Nur die Botlane von T1, Keria und Gumaysui, und sein eigener Jungler Peanut stehen besser da.

Gen G. ist ohnehin ein Favorit, die LoL Worlds zu gewinnen: In der Gruppenphase haben sie ihre Gruppe D gewonnen. Im Viertelfinale wartet jetzt DWG KIA mit Showmaker und Canyon – ein erstes ganz großes Highlight der Worlds.

Tyler1 gewinnt Match, überträgt es aber nicht auf Twitch

Was sagt Tyler1, wie das Match für ihn lief? Das Ironische ist, dass Tyler1 das Match gegen Chovy gar nicht selbst auf Twitch übertrug.

Tyler1 stellt das Match vor seinen Fans so dar, als habe er Chovy „so hart den Hintern versohlt“, dass der aufgehört habe, Midlane zu spielen. Er liest eine Nachricht des Chats vor und antwortet darauf:

Du hast also Chovy den Hintern versohlt? – Hört auf, das zu sagen. Das klingt schräg. Aber ja, ich hab die Scheiße aus ihm rausgeprügelt!

Er schaut sich dann die Statistiken von Chovy an und sagt: Chovy hätte nach dem Match gegen ihn aufgehört, Midlane zu spielen (via op.gg).

So müsse es also sein, folgert Tyler1, wenn man gegen den „Allerbesten“, also ihn, verliert. Chovy hätte sicher gedacht:

„Oh mein Gott, so ist es also gegen den Allerbesten zu spielen – ich werde nie auf dem Niveau dieses Typen sein.“

Ja, ganz genau – das hat Chovy sicher gedacht.

In Wirklichkeit: Chovy outplayed Tyler1, nach 10 Minuten ist er bereits 3-Mal gestorben

Wie lief das Match für Tyler1 gegen Chovy tatsächlich? Zum großen Unglück von Tyler1 wurde das Match, das er nicht übertrug, aber doch von einem YouTuber mitgeschnitten.

In der Realität lief das Match etwas anders ab, als es Tyler1 erinnert:

Es fing schon schlecht für Tyler1 an: Nach knapp 4 Minuten holte sich Chovy einen Solo-Kill an Tyler1, der zu aggressiv spielte, einen Gank vorbereiten wollte, es dabei übertrieb und von Chovy abgeholt wurde. Der Gank gegen den diszipliniert spielenden Chovy geht auch noch schief.

Bei 6:30 Minuten sieht Tyler1 wieder ganz alt gegen Chovy aus: Chovy outplayed ihn auf Azir, Tyler1 bekommt aber Hilfe, sodass auch Chovy draufgeht. Chovy stirbt bei der Aktion zwar, geht aus Situation aber mit einem weiteren Killer für Azir hervor.

Der muskelbepackte Sion passt zu Tyler1, aber stirbt oft.

Nach 9 Minuten hat Tyler1 59 Creeps und 0/2/1. Chovy steht bei 82 Creeps und 2/1/0. Allerdings war die Botlane von Tyler1 mit Kai’Sa und Amumu den Gegnern bereits da drückend überlegen.

Bei 10 Minuten geht Tyler1 das 3. Mal drauf, als er sich viel zu weit in der Midlane vorwagt und von 3 Spielern weg gefrühstückt wird.

Im Midgame entwickelte sich das Spiel dann stärker zu Gunsten des Teams von Tyler1, obwohl der selbst kaum effektiv zum Spiel beitragen kann: Aber vor allem die überragende Botlane seines Teams gibt den Ausschlag. Außerdem ruiniert der T1-Jungler Nidalee mit seinen Speeren den Gegnern ständig die Tour.

Nach 25 Minuten standen die Teams relativ ausgeglichen bei 16:16 – mit einem kleinen Goldvorsprung von 1.400 Gold für das Team von Tyler1.

Chovy war zu dem Zeitpunkt schon 5-mal gestorben, hatte offenbar Schwierigkeiten, sich mit seinem Team vernünftig abzustimmen und spielte deutlich lockerer und riskanter, als während Profi-Matches. Fast sieht es so aus, als „tiltet“ er, weil er die Geduld mit seinen Mitspielern verliert.

Obwohl Chovy klar sichtbar über starke Skills mit Azir verfügt, kann auch er keine 1vs4-Situationen gewinnen, in die er sich beim Versuch begibt, jetzt noch was zu reißen und das Spiel umzudrehen.

Azir gilt als Champion für Könner, aber auch er kann kein Spiel alleine gewinnen.

In den letzten Minuten konnte Chovy das Spiel dann nicht mehr wenden, starb bei Solo-Aktionen ziemlich blöd und das Game endete nach 32 Minuten:

Chovy hatte 4/8/3 mit Azir

Tyler stand bei 2/5/11 – sein ADC mit 15/3/3 und Prof-Jungler Oner mit 4/4/8 hatten das Spiel für sein Team entschieden

„Sehr einfach zu gewinnen – Alles Betrüger“

Wie hat sich Tyler1 geschlagen? In der Laning-Phase war Tyler1 deutlich unterlegen, das ist aber auch ein schwieriges Match für ihn gegen Azir – jedes Mal, wenn Tyler1 hier eine Nuance zu aggressiv spielte und sich zu weit vom Tower wegwagte, wurde das von Chovy bestraft.

Tyler1 spielte allerdings auch mit Sion einen Tank, der dafür gemacht ist, Feuer auf sich zu ziehen und notfalls auch zu sterben.

Allerdings war das Teamplay des Teams von Tyler1 besser, bei Chovy wirkte es so, als spielt jeder für sich und es findet fast keine Zusammenarbeit statt.

Aber es war jetzt beim besten Willen kein Spiel, in dem Tyler1 irgendwem „den Hintern versohlt hätte.“

Wie sah Tyler1 das Match? In einem Stream wird Tyler1 darauf angesprochen, er habe doch Chovy geschlagen. Wie das denn passiert sei. Er liest eine Nachricht des Chats vor und antwortet darauf (via youtube):

Also, du hast deine Stärke gegenüber Chovy gezeigt? Hast ihn als Betrüger entlarvt? Bro! Ich hab gegen Chovy gespielt oder wie der Typ heißt. Der Typ ist krank. Ich hab ihn geschlagen. Natürlich! Ich hab den Bastard geschlagen! Es ist so leicht, gegen ihn zu spielen. Er wird niemals Wellen auslassen – er geht so weit, dass sich das negativ auf sein Team auswirkt.

Tyler1 führt aus, dass Chovy angeblich zu risikoarm spiele, dadurch sehr berechenbar sei und nicht bereit sei, sich zu opfern und notfalls eine Welle zu verpassen, um das Spiel für sein Team zu entscheiden.

Er habe Chovy praktisch komplett entschlüsselt:

Ich hab eine Sidewave gepusht und mir gedacht: Ich wette, er teleportiert hierher. Er teleportiert und ich slowpushte eine 3-Stack-Welle in der Top-Lane – ich hatte Oner in meinem Team – und wir haben ihn gedivet, obwohl alle anderen aus meinem Team in der Botlane waren. Bro, so leicht, oh mein Gott. Diese Spieler von der LPL und LCK sind alles Betrüger.

Dass Oner dabei die Hauptarbeit gemacht hat und auch der Südkoreaner einer dieser „Betrüger aus der LCK ist“, scheint Tyler1 in seiner Logik nicht zu stören.

Der Twitch-Streamer Tyler1 hofft offenbar, dass niemals ein Clip des Kampfs auftaucht, wo Leute mal genauer hinschauen, wie das Match eigentlich gelaufen ist.

Wobei Aussagen von Tyler1 immer seiner Rolle als „2 Meter Super-Alpha“ entspringen, bei näherer Hinsicht ist das alles nicht ganz so, wie es scheint:

