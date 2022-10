LoL: 26-jähriger Veteran besiegt als totaler Außenseiter den Weltmeister spektakulär – Weint auf der Bühne

Am Sonntag, dem 23.10, gab es ein Viertelfinale der Extraklasse bei den Worlds 2022 in League of Legends. Das Team DRX hatte eigentlich kaum eine Chance gegen den Weltmeister EDward Gaming. Im Spiel lief zuerst alles gegen die Koreaner: DRX lag bereits 0-2 hinten und sah sich schon im Flieger sitzen. Dann aber wendete sich das Spielglück. Für den 26-jährigen ADC des Teams, „Deft“, ein ganz besonderer Moment. Denn die Leute, die er da schlug, waren vor 10 Jahren noch seine Team-Kameraden.

Wer spielte da?

DRX (Südkorea) hatte 2020 eine starke Mannschaft zusammen, weil man sich Star-Spieler Chovy und den genialen Coach cvMax dazu gekauft hatte. DRX zerbrach aber nach 2020 und spielte 2021 keine Rolle. 2022 holte DRX den Supporter von DWG KIA, Beryl, und den früheren ADC Deft zurück, konnte sich aber nur gerade so auf Rang 6 in Korea retten und galt unter den 8 Asia-Teams als „die schwächste Mannschaft.“ Man musste durch die Play-Ins.

Supporter von DWG KIA, Beryl, den 8 Asia-Teams als „die schwächste Mannschaft.“ Sie spielten gegen die Chinesen EDward Gaming, die 2021 überraschend Weltmeister wurden. 2022 hatte EDG in ihrer Gruppe bereits Fnatic ausgeschaltet, scheiterten aber 2-mal an T1. EDward Gaming hat mit Botlaner Viper einen Star-Spieler im Team, auch sonst ist EDG mit Leuten wie Scout (Midlane) oder Meiko (Support) erstklassig besetzt.

In der „Best-of-5“-Serie ging um den Einzug ins Halbfinale gegen Gen G. – der Verlierer würde nach Hause fliegen.

Wie lief das Match? Das Match lief die ersten beiden Partien wie erwartet. EDward Gaming war den Koreanern überlegen:

Im 1. Match spielte Midlaner Scout auf Azir überragende 9-1-6

In Match 2 waren Toplaner Flandre mit 5-0-2 auf Jax und Viper auf Aphelios mit 8-2-4 stark. Match 2 war sowieso eine Nummer für sich.

1 Schlag vorm Sieg verliert DRX noch alles

Wann sah es so aus, als ist DRX einfach verflucht? Man dachte, die Serie wäre eigentlich schon nach Match 2 gelaufen, denn das Ende von Match 2 war einfach brutal:

Das Team DRX sah sich im Endgame schon unterlegen und wusste, dass man beim nächsten Teamfight das Match verlieren würde: Daher setzte man alles auf eine Karte und startete einen „Backdoor“-Angriff, griff also direkt die Basis der Gegner, ohne einen Kampf zu suchen.

Und es sah so aus, als klappt das Husarenstück.

Der ADC von DRX, Deft, war kurz davor, den Nexus der Gegner zu zerstören, die gerade mit dem Baron beschäftigt waren, aber in der letzten Sekunde respawnte der Inhibitor von EDG und das Match ging noch verloren. Es war herzzerreißend, denn zum Sieg von DRX hatten nur die Bruchteile einer Sekunde gefehlt.

Da dachte man eigentlich: Von dieser bitteren Niederlage würden sich Deft und DRX nicht mehr holen.

Das dürfte für jeden LoL-Spieler eine Szene sein, bei dem man den Schmerz der Angreifer fühlt:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Erst absoluter Tiefschlag, dann trotzdem der Reverse Sweep

So ging es aus: Doch die Wende kam in Match 3: In einer 42-minütigen Schlacht konnte DRX gewinnen. ADC Deft überwand den psychologischen Nackenschlag und spielte auf Draven stark 5-1-2.

Dann drehte sich das Blatt und DRX schaffte den Reverse-Sweep: So nennt man es, wenn ein Team nach 0-2 Rückstand, doch noch 3-2 gewinnt.

Zeka findet den God-Mode auf Sylas

Wer spielte die entscheidende Rolle? Der Midlaner von DRX, Zeka, hatte gerade in Spiel 5 mit Sylas einen Glanztag und konnte auf Sylas 10-2-4 spielen. Bei reddit spricht man von einem God-Mode, den er erreichen konnte.

Überragend stark auch Supporter Beryl mit Helden wie Ashe oder Karma: Der Supporter war schon immer ein Teufelskerl, aber ging im Star-gespickten DWG KIA gegen Showmaker und Canyon etwas unter.

Nach dem Match kommen die Emotionen hoch

Das war die rührende Szene nach dem Spiel: In einem Interview nach dem Match sah man den 26-jährigen ADC von DRX, Deft, auf der Bühne fast zusammenbrechen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Deft spielt seit 10 Jahren professionell LoL. Doch erst jetzt konnte er zum ersten Mal in der Karriere ins Halbfinale der LoL Worlds einziehen. Für ihn war das ein besonderes Match, denn Deft spielte 2015 und 2016 zusammen mit Scout und Meiko bei EDG und machte sich damals einen Namen.

Er war auch Teil des Teams DRX, das 2020 bei den Worlds im Viertelfinale scheiterte, und das danach auseinanderbrach, während Scout und Meiko 2021 Weltmeister wurden.

Außerdem war das auch noch sein Geburtstag – und nicht viele LoL-Spieler erreichen mit 26 Jahren den Höhepunkt ihrer Karriere.

So kann’s gehen – 2020 war Jungler Pyosik völlig kaputt, als alle DRX verließen. Pyosik war auch diesmal der Jungler für DRX

