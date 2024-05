Destiny 2 ändert radikal, wie Spieler die besten Items bekommen

Bungie hat jetzt eine radikale Änderung für Destiny 2 vorgestellt, wie Spieler an exotische Rüstungen kommen werden, die besten Items im Spiel. Mit dem DLC „The Final Shape“ werden exotische Rüstungen nur noch vom Händler Rahool zu bekommen sein und nicht mehr zufällig im Spiel fallen. Die Rüstungen werden an einen Ruf-Grind gekoppelt und man benötigt bestimmte seltene Ressourcen.

Wie bekommt man mit „The Final Shape“ exotische Rüstungen?

Bungie sagt ganz klar im neuen Blog-Post (via Bungie): Mit The Final Shape wird Rahool die Quelle für alle neuen exotischen Rüstungen, die man ins Spiel bringt.

Die Idee ist: Je mehr Engramme man bei Rahool decodiert, desto mehr Rufpunkte sammelt man bei ihm. Wenn man einmal eine Laufbahn abgeschlossen hat, bekommt man Zugang zu den „Engram Ensiders” (ein schlechtes Wortspiel mit Insiders).

Hat man diesen besonderen Zugang, kann man jede exotische Rüstung für jeden Charakter kaufen, und bezahlt dafür ein Exotisches Engramm und einen Exotischen Code (Cipher).

Jeder Hüter kann nur ein exotisches Rüstungteil gleichzeitig tragen: Die Rüstungsgegenstände verleihen ihm besondere Kräfte, welche die eigentlich geltenden Regeln im Spiel brechen. Sie sind besonders mächtig und definieren einen Ausrüstungs-Build.

Die verschiedenen Arten, Loot zu finden: Lotto oder Arbeit

Was ist das für eine Idee? Diese Idee des „Ruf-Grinds für Items“ kennt man aus MMORPGs wie WoW:

Normalerweise ist es in Loot-Spielen so, dass man zufällig besonders starke Items findet. Glück und Pech spielen eine große Rolle: Der eine findet ein Item beim ersten Mal, wenn er einen Boss besiegt. Der andere hat auch nach 3 Monaten kein Glück. Das ist spannend, kann aber zu Frust führen. Auf diese Art ist es schwierig, einen Build zu planen.

Bei einem „Ruf-Grind“ ist das viel bürokratischer: Man weiß genau, was man noch sammeln und tun muss, um sich das Item, das man will, zu besorgen. Die Spannung fällt also weg, aber auch der Frust wird geringer. Es fühlt sich mehr wie Arbeit an und weniger wie Lotto spielen.

Es gibt auch noch Zwischenwege: In MMOs oder MMORPGs ist es möglich, dem Spiel zu sagen, welches Item man farmen will und dadurch die Chane auf genau den Drop zu erhöhen. Oder es gibt “Schutz-Mechanismen”, die Spieler vor zu viel Pech schützen.

Spieler sind sehr skeptisch, wollen erstmal mehr Details

Wie reagieren die Spieler? Auf Reddit spürt man in den Kommentaren eine Skepsis und generell erstmal eine Abneigung gegen die Idee.

Ein Nutzer sagt: Er weiß nicht, wie das System am Ende wird. Ruf-Grind ist einer der langweiligsten Aspekte in Destiny und es ist so nervig, exotische Codes zu bekommen. Wenn man die einfacher bekäme, wäre das nicht so übel, aber …

Ein anderer Nutzer sagt, es hänge davon ab, wie schnell man Ruf bei Rahool sammelt, aber generell klingt das System etwas düster.

Generell ist die Stimmung also noch unsicher. Die meisten sagen, sie wollen erstmal sehen, wie leicht man an die benötigten Ressourcen kommt, um sich ein Urteil zu erlauben. Das neue System könnte dazu führen, dass man deutlich langsamer an Exotics kommt.

In Destiny 2 tut sich in den letzten Monaten einiges, erst vor kurzem ist ein neuer Modus live gegangen: Im neuen Modus von Destiny 2 verkloppt ihr nur Bosse für starken Loot