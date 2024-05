Im neuen Modus von Destiny 2 verkloppt ihr nur Bosse für starken Loot

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Brauche ich die DLCs für Pantheon? Nein, braucht ihr nicht. Das Event „Into the Light“ sowie „Pantheon“ und weitere Inhalte des Events sind alle kostenfrei und brauchen keine DLCs, die ihr vorher erwerben müsst. Ihr könnt also alle Items und Exos aus den Raids ergattern und müsst keinen Cent ausgeben.

Solange die Frischlinge starke Waffen und Exos dabeihaben, kann auch der zähste Feind in der Schadensphase bezwungen werden. Startet ihr also eine Runde „Pantheon“, müsst ihr nur noch Bosse besiegen und zum nächsten Ziel wechseln. Ihr spart so Zeit und sammelt zudem Items für eure Sammlung.

Wie funktioniert das Pantheon? Für Pantheon stellt ihr einen Trupp aus 6 Spielern zusammen und fliegt so zu den jeweiligen Bossen der wöchentlichen Rotation. Ihr besiegt die Bosse, erhaltet Loot und wechselt dann mit einem Banner zum nächsten Boss. In der ersten Woche könnt ihr gegen 4 Bosse antreten, doch die Anzahl soll sich mit dem Verstreichen weiterer Wochen auf bis zu 8 Bosse erhöhen.

Ihr seid an Raids interessiert, doch ihr wollt nur die Bosse vermöbeln? Dann habt ihr in Destiny 2 jetzt Glück. Ein neuer Modus lässt euch genau das tun und streicht lästige Rätsel und Sprungpassagen.

