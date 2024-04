Destiny 2 kündigt harten Raid-Modus für erfahrene Spieler an – Bringt knackige Bosse mit seltenem Loot

In Destiny 2 kündigten die Entwickler einen neuen Raid-Modus an, der erfahrene Spieler bis zum kommenden DLC unterhalten soll. Was ihr zu „Pantheon“ wissen solltet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Wie heißt der Raid-Modus? Bungie hat in seinen Live-Streams zum kommenden Event „Into the Light“ Einblicke in die neuen Inhalte zugelassen. Spieler dürfen sich auf einen Horden-Modus, 12 ikonische Waffen und zwei exotische Missionen freuen. Zudem offenbarten die Entwickler gegen Ende des letzten Streams einen Raid-Modus, der vor allem den erfahrenen Spielern munden soll – das Pantheon.

Auf euch warten harte Bosse und seltener Loot

Was hat Bungie kommuniziert? Der Raid-Modus soll einen anspruchsvollen Modus mit vielen Herausforderungen darstellen. Spieler treten gegen verschiedene bekannte Bosse an und verdienen sich so ihren Loot. Welche Bosse das sind, wurde nicht kommuniziert.

Beim Loot handelt es sich um seltene Beute und Embleme, die Spieler verpasst haben könnten. Von Waffen mit roten Rändern bis hin zu Rüstungen, werden Spieler allerlei Gründe haben, um vorbeizuschauen. Welcher Loot genau spendiert wird, ist zudem auch noch nicht klar.

Bungie wird in einem kommenden TWaB-Post näher auf den Modus eingehen und erklären, was die Spieler erwarten können. Bis dahin können wir nur mutmaßen, welche Bosse und Raids in diesen Modus kommen sollen. Sollte der TWaB-Post veröffentlicht werden, fassen wir euch die neuen Infos zusammen.

Welche Raids könnten kommen? Das hängt davon ab, welchen Fokus Bungie legen möchte. Die Rede war von seltenen Emblemen und Loot, den Spieler verpasst haben. Insgesamt gibt es derzeit acht Raids, die Spieler nach Herzenslust zocken können und verfügbar sind. Fünf zusätzliche Raids befinden sich noch in der Content-Vault.

Es ist also gut möglich, dass Bungie die alten Raids aus dem Tresor hieven könnte. So könnten Fans ihre Sammlungen vervollständigen, wenn sie diese Raids verpasst haben sollten. Da die Entwickler auch Waffen mit roten Rädern verteilen wollen, dürften wahrscheinlich auch einige neue Raids ihren Platz in Pantheon finden.

Was haltet ihr von der Idee, erneut in alte Raids einsteigen zu dürfen? Glaubt ihr, Bungie hat sich die Mühe gemacht oder wird es nur neuen Content regnen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

