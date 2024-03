Destiny 2 belohnt euch bald mit 12 ikonischen Waffen, doch ein Shader ist das wahre Highlight

Bungie hat für Destiny 2 nun alle „neuen“ Waffen für das kommende kostenlose Event „Into the Light“ offenbart. 12 Knarren warten auf euch, darunter ein Shader, auf den Spieler seit Jahren warten. Wir zeigen sie euch.

Warum gibt es diese Belohnungen? Destiny 2 hat noch viele Wochen vor sich, bis die Entwickler das DLC „The Final Shape“ veröffentlichten und um diese Zeit zu überbrücken, bringt Bungie das kostenlose Event „Into the Light“.

Das Event bringt euch einen neuen Horden-Modus, einen Social-Space, sowie 12 ikonische Waffen, die ihr euch erspielen könnt. Bungie möchte sich für die Verschiebung des DLCs entschuldigen und Spieler so für einige Zeit bei der Stange halten, bis das DLC veröffentlicht wird.

Die Entwickler haben in einem Stream nun alle wichtigen Belohnungen des Events offenbart und neben 12 ikonischen Waffen aus der Geschichte des Loot-Shooters, gibt es auch einen legendären Shader für stylische Hüter.

12 Waffen und ein legendärer Shader

Welche Belohnungen wird es geben? Die Entwickler haben in ihrem Stream 12 ikonische Waffen vorgestellt, die Spieler sich in „Into the Light“ verdienen können. Folgende sind bekannt:

Rand-Transit – Leere Granatenwerfer aus dem DLC „Forsaken“

Mitternachtsputsch – Kinetische Handfeuerwaffe aus dem Calus-Raid

Hochofen – Kinetisches Impulsgewehr aus der Schwarzen Waffenkammer

Elsies Gewehr – Arkus Impulsgewehr aus Destiny 1

Lunas Geheul – Solar Handfeuerwaffe aus Destiny 2

Erbfolge – Kinetische Sniper aus dem Raid „Tiefsteinkrypta“

Einsiedlerspinne – Leere Maschinenpistole aus Destiny 2

Hammerhead – Leere Maschinengewehr aus dem Raid „Geißel der Vergangenheit“

Fallende Guillotine – Leere Schwert aus Destiny 2

Nachsicht – Arkus Granatenwerfer aus dem Raid „Schwur des Schülers“

Uneinigkeit SR4 – Kinetisches Scoutgewehr aus Destiny 1 & 2

Der Gipfel – Kinetischer Granatenwerfer aus Destiny 2

Das interessante hierbei ist zudem, dass alle Waffen zwei Versionen spendiert bekommen. Eine normale Version und dann eine seltene limitierte Version mit einem Shader. Die seltene Variante kann auf allen 12 Waffen auftauchen, doch wenn das DLC „The Final Shape“ veröffentlicht wurde, kann diese limitierte Version der Waffen nicht mehr ergattert werden.

Was ist das für ein legendärer Shader? Während die Entwickler durch die neuen Ruhmeshallen der Hüter spaziert sind, wurde eine Belohnung offenbart, die Spieler bekommen, wenn sie sich richtig ins Zeug legen. Bei der Belohnung handelt es sich um einen Shader, den „Superblack“-Shader aus Destiny 1.

Warum der Shader so besonders ist, fragt ihr? Weil er komplett Schwarz ist. Er hüllt euren Hüter in ein sattes Schwarz ohne Muster oder ähnliches. Einen solchen Shader haben die Spieler seit Anbeginn von Destiny 2 sich gewünscht, doch nun ist es so weit. Der Shader ist so wie es scheint, aber an viel Grind gekoppelt. Seid darauf vorbereitet.

Was haltet ihr von den Waffen und dem Shader? Werdet ihr euch diese Items gönnen oder doch lieber erst zum Release des DLCs vorbeischauen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Was macht Luke Smith eigentlich die ganze Zeit – Sollte der nicht Destiny 2 retten?