Destiny 2 macht das kontroverseste Feature rückgängig – Ihr werdet euch entweder freuen oder schreien

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr von der Änderung? Gehört ihr zu der Fraktion, die alles zerlegt hat oder zu den Spielern, die jetzt eine Champagnerflasche öffnen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Was hat Bungie angekündigt? In seinem neuesten TWID-Post (ehemals TWAB) hat Bungie seine Änderung angekündigt. Mit dem Release von „The Final Shape“ soll es eine Einsatztrupp-Power geben, die sich an den Spieler orientiert, der das höchste Lichtlevel hat.

Was ist Sunsetting? Das Sunsetting war ein neues System in Destiny 2, das mit dem „Beyond Light“-DLC implementiert wurde . Es sollte dafür sorgen, dass ältere Items ein Power-Cap bekommen, das sie nicht überschreiten können.

Bungie hat für Destiny 2 in der Vergangenheit viele fragwürdige Entscheidungen getroffen und eine davon war das Sunsetting von alten Waffen. Wer nun stark geblieben ist und diese nicht zerlegt hat, wird sich freuen: Ihr dürft sie bald wieder in voller Pracht benutzen.

